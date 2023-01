Madagascar: Qualification - Victoire saluée dans une liesse populaire

Une qualification historique et fête populaire dans tous les quartiers d'Antananarivo en hommage à la victoire des Barea. Qualifiés en demi-finales du CHAN.

L'équipe nationale de Madagascar Barea Chan a franchi une nouvelle étape en se qualifiant en demi-finale du CHAN dont particularité est que seuls les joueurs évoluant dans un club de leur pays peuvent y participer, c'est-à-dire des joueurs locaux. Les protégés du coach Rôrô ou Romuald Rakotondrabe ont surclassé les Mozambicains sur le score de 3-1 lors du match des quarts de finale joué ce samedi au stade Chahid Hamlaoui de Constantine. Les joueurs de Barea ont reçu leur ticket pour les demi-finales et affronteront les Sénégalais ce mardi à 19 heures pour une place en finale.

Après le coup de sifflet final, c'est une liesse populaire à travers tous les quartiers de la ville. La population d'Antananarivo est sortie dans la rue pour célébrer cette victoire historique. Une liesse populaire dont la pluie n'a pas empêché la ferveur des supporteurs de Barea à danser. De Nanisana à Ampasampito, de Mahazo à Ambohimanga-kely, Analakely sur l'Avenue de l'indépendance, 67 ha, des voitures en caravane et coups de klaxon, sifflets, vuvuzelas, drapeaux malgaches sont en symbiose pour honorer la victoire de l'équipe nationale malgache. Pour Antoine Dioranto de 67 ha, il a expliqué que

" c'est la première fois qu'une équipe nationale de football malgache atteint le dernier carré d'un championnat d'Afrique. L'Orange Pro League (OPL) a montré son importance au niveau du football malgache. Vous voyez ces gens qui dansent en l'honneur des Barea? Les Barea ont réuni les Malgaches malgré la dureté de la vie. Ce moment présent fait oublier les soucis de la vie et je prie pour que nos joueurs remportent la victoire finale. Alefa Barea ".

Héros nationaux

Pour Colette Raherinjatovo de Nanisana, elle a expliqué que " je suis une fervente supportrice de l'équipe nationale Barea. L'histoire de 2019 s'est répétée et je tiens à remercier et féliciter ces joueurs qui ont battu jusqu'au bout. L'équipe nationale Barea de Madagascar a montré de nouveau qu'elle sait réunir la population malgache sans distinction et je souhaite que l'équipe nationale malgache puisse ramener cette coupe à la maison ". Pour Tantely Mahefarivo, supporteur d'Ambohimangakely, il n'a pas caché sa joie : " je tiens à féliciter personnellement le coach Rorô car c'est grâce à ses consignes que les joueurs ont réussi cet exploit. Les joueurs ont montré qu'ils pourront battre n'importe quelle équipe à cette Chan. Il reste encore deux matches à disputer donc bonne chance à vous les gars ".

Quant à Jean Marc Fetramandimby d'Analakely, il a dit que " c'est une grande étape qui a été franchie. Il faut garder les pieds sur terre et il faut éviter toute idée de suffisance. Sortir de ce dernier carré sera le plus difficile donc méfiance et précaution les gars. Bonne chance et les malgaches sont derrière vous quel que soit le résultat, vous êtes des héros nationaux "

Pour cette qualification en demi-finale, une somme de 500 000 dollars a déjà été acquise comme prime pour les Barea. Cette somme sera multipliée par quatre en cas de victoire finale. Une motivation en plus pour chercher le titre suprême.