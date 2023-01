Madagascar: Hanitriniala Lalie Andriamazava - "Je ne renoncerai plus à ma carrière musicale"

interview

À la suite des concerts qu'elle a fait au restaurant le galet MM Manakambahiny et au restaurant Le Marseillais Ambatobe, Lalie raconte son parcours musical ainsi que sa performance vocale increvable.

À l'âge de 46 ans, Hanitriniala Lalie Louise Andriamazava dite Lalie a décidé de reprendre sa carrière musicale après une dizaine d'années sans monter sur scène. Elle ne s'arrêtera plus et est motivée plus que jamais. La star à voix d'or envisage de monter sur l'une des grandes scènes de la capitale cette année.

Combien d'années n'êtes- vous plus montée sur scène, et comment avez vous fait pour garder votre performance vocale ?

Ma carrière musicale a été interrompue pendant 12 ans. Concernant ma performance vocale, elle ne m'a jamais quittée malgré cette longue durée d'interruption. Tellement la musique coule dans mes veines que même si je n'étais plus montée sur scène, ma voix n'a subit aucun changement. En reprenant ma carrière, je commence à m'exercer tous les jours pour la préparation des concerts.

Avez-vous ressenti le stress et la peur vous envahir lors de votre retour sur scène après ces 12 années ?

Je suis toujours stressée lorsque je fais un spectacle. Quand je prends le micro, j'ai toujours le trac. L'absence du trac procure une confiance en soi absolue à une personne, mais sans lui il n'y a plus de défi à relever. Pour moi le trac est un sentiment naturel indispensable aux artistes, il est une adrénaline qui nous pousse à donner le meilleur de nous.

Est-ce-que la peur que vos chansons soient oubliées par vos fans a déjà traversé votre esprit ?

Quand une personne admire vraiment l'œuvre d'un artiste, elle ne l'oublie jamais. Elle met toujours les chansons de son artiste préféré dans sa playlist même si ce dernier ne chante plus.

Quelles sensations ressente vous en revoyant à nouveau vos fans?

Je suis très heureuse de pouvoir revivre des moments inouïs avec eux. Je ressens tout au fond de moi l'amour qu'ils me portent même si le contact a été coupé pendant une longue durée. Je suis très reconnaissante à mes fans. Je donnerai mon maximum pour leur satisfaire.

En quelle année vous avez commencé à chanter?

C'est en 1996 que j'ai débuté ma carrière musicale dans le single "Sambatra aho" avec Do Rajohnson. Puis j'étais avec l'animateur Tonny Ratefy. Mon premier album "Mozika Tiako" est sorti en 2001 et j'ai fait plusieurs concerts à partir de ce moment.

Quel rythme jouez-vous dans vos chansons?

Le genre musical que je joue était sorti en 2001 et j'étais là seule au pays à le faire. Je m'inspire de la RNB et du Soul et je ne me lasserai jamais de ces rythmes. Mais je suis quand même ouverte aux autres genres musicaux.