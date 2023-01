Madagascar: Basketball- Rendez-vous mondiaux - La FMBB sollicite le soutien de l'État

Au moins cinq grands rendez-vous mondiaux. La Fédération malgache de basketball (Fmbb) sous la houlette de son président Jean Michel Ramaroson en présence de toutes les ligues existantes du pays a fait son Assemblée générale ordinaire samedi au Cercle mess de Soanierana.

Plusieurs points ont été élucidés et discutés. Les rapports moral, technique et financier présentés par l'équipe dirigeante de la FMBB ont reçu l'approbation des 22 ligues régionales avec le quitus à cent pour cent avec la présence des représentants du ministère de la Jeunesses et des sports (MJS) et du Comité olympique malgache. Cela montre la stabilité du basketball malgache et surtout le mode de gestion convainc tout le monde.

Le président de la Fmbb Jean Michel Ramaroson a expliqué que " l'année 2022 a été marquée par la double qualification de deux équipes nationales Ankoay U18 garçons et les 3×3 seniors hommes en coupe du monde. Les 3×3 seniors dames sont en quête de leur qualification à la coupe du monde en passant par un tournoi qualificatif qui se jouera en Israël dans quelques mois. Tous ces déplacements à l'extérieur pour les trois équipes nationales engendreront des grosses charges pour la Fmbb. Ainsi, nous sollicitons l'aide de l'État pour s'impliquer davantage car c'est l'honneur du pays qui est en jeu ".

Et Jean Michel Ramaroson de continuer: " 2023 est une année très chargée pour la Fmbb. Au moins cinq grands rendez-vous mondiaux attendent le basketball malgache. À part les coupes du monde, le basketball féminin malgache prendra part au jeu de la francophonie de la RDC, il y aura l'Afrocan, les jeux africains et les JIOI de 2023. Les différents championnats nationaux ne sont pas en reste car si le basketball malgache se trouve à la place qu'il est maintenant, c'est grâce aux travaux de toutes les ligues et le niveau des divers championnats qui se jouent à travers Madagascar ".

Planification

À l'approche de l'échéance des JIOI de 2023, J-206, le président de la Fmbb Jean Michel Ramaroson ne cache pas ses doutes. Il a dit que " la situation est préoccupante car normalement les regroupements devaient débuter janvier, le mois touche à sa fin et rien de concret n'a été ficelé. Les îles voisines ne minimisent pas leurs préparations et il faut que l'État prenne ses responsabilités. La réception et l'hébergement des jeux des îles nécessitent des planifications sérieuses. Les travaux doivent continuer sans cesse, sans relâchement et sans discontinuation ".

Pour la préparation des équipes nationales à la coupe du monde, le président de la Fmbb n'a pas caché que le niveau à la coupe du monde est très relevé. " Les joueurs devront profiter au maximum de ces évènements qui ne se présentent pas tous les jours. Les jeunes Ankoay U18 ont déjà effectué leur premier regroupement au mois de décembre et cela va continuer. Pour les JIOI, une équipe en provenance de Mayotte viendra à Madagascar du 2 au 16 février pour la préparation des JIOI et Mayotte n'est pas à sous-estimer ", conclut-il.

Pour les championnats nationaux, des nouvelles formules sont à l'étude pour les N1A et nous allons les appliquer afin de relever un peu plus le niveau du basketball malgache car le basketball malgache est déjà sur une bonne orbite sur le continent. L'objectif est de rester toujours au-devant de la scène en Afrique. Un grand rassemblement de catégories d'âges d'U12, U14 et U16 sera au programme à Antananarivo cette année.