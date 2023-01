Nigeria: Reims - Buteur contre le PSG, la joie de Folarin Balogun

Il a des raisons de se réjouir. Alors qu'ils étaient menés sur le terrain du PSG dimanche à l'occasion de la 20e journée de Ligue 1, Folarin Balogun et ses coéquipiers sont finalement parvenus à arracher l'égalisation dans les dernières secondes de la rencontre et restent sur leur série de matchs sans défaite.

A la fin de la rencontre, l'attaquant d'origine nigériane n'a pas caché sa joie, surtout qu'il est l'auteur du but égalisateur.

" C'est une soirée spéciale pour moi. Je fais attention à tous les détails, j'ai vu Donnarumma sortir de sa ligne et je me suis dit que c'était plus simple de faire le tour du gardien. J'ai fait cette célébration en honneur à Thierry Henry. On est resté ensemble face à une meilleure équipe, on n'a pas de supersub mais le coach nous a dit qu'avec cette état d'esprit on allait faire un résultat ", a-t-il confié. " On était sur une bonne série, on souhaitait continuer ", a ajouté Folarin Balogun qui a marqué son 11e but en Ligue 1 cette saison.