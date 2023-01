Madagascar: Barea en demi-finale du CHAN - La joie des supporters malgaches dans les rues

Le peuple malgache a célébré la qualification des Barea en demi-finales du CHAN, samedi soir. C'était la grosse euphorie dans la Capitale, la communion totale de tout un pays.

Un moment de joie ! Sitôt la victoire des Barea face aux Mambas du Mozambique, lors des quarts de finale du CHAN samedi soir, l'ambiance était au rendez-vous dans les rues de la Capitale. Cette victoire a provoqué, une nouvelle fois, un enthousiasme populaire extraordinaire. Les Barea ont encore prouvé qu'ils unissent les Malgaches et qu'ils sont capables de créer la sensation. En effet, des rassemblements ont eu lieu dès le coup de sifflet signalant la fin du match dans tous les endroits populaires d'Antananarivo, et plus particulièrement sur l'Avenue de l'indépendance. Des klaxons, des vuvuzela, des marmites accompagnés par des cris de joie " Alefa Barea " ont résonné un peu partout.

La foule s'est massée dans plusieurs quartiers comme à Ambohipo, à Ankadimbahoaka ou encore à Itaosy. Cette journée a été spéciale pour la commune d'Andoharanofotsy, qui a mis en place un podium avec des animations tôt avant le match. La joie se lisait sur le visage des centaines de supporters dans les quartiers où l'on a effectué les reportages. Tout le monde avait sa façon de célébrer cette qualification des Barea en demi-finale. Avec la voix enrouée et un drapeau tricolore à la main, les supporters ne se sont pas contentés de rester à un endroit, ils se sont rués vers l'Avenue de l'indépendance. Tous ont vécu une ambiance de fête et de fraternité. Un moment durant lequel ont été laissés de côté les soucis liés à l'insécurité, la misère et les dégâts laissés par le cyclone Cheneso. " Je ne suis pas fan de foot mais je tiens beaucoup à l'équipe des Barea. On doit célébrer cet exploit. D'ailleurs, ils ont porté haut le nom du pays. Oublions un peu la dureté de la vie ", affirme une mère de famille dans le quartier d'Ambohipo.

Un mort

Cette manifestation semble être la plus grande soirée de rassemblement populaire de la Capitale depuis 2019, notamment après l'arrivée des Barea au pays après avoir été battus en quart de finale de la CAN. Plus les minutes ont passé, plus la foule affluait samedi soir, malgré les crachins et le froid. La route était entièrement piétonne à cette occasion dans la ville. Tout le monde sautillait en chantant les chansons de célébration à nos héros. " Nous voulions aussi sortir de chez nous quand nous avons entendu ces cris de joie "Alefa Barea" dans toutes les ruelles de notre quartier. Nous espérons que tout le monde revivra encore de nouveau, cette joie jusqu'à la finale ", note Adrianaivoson, une habitante d'Antanimena.

Cette image s'est également répandue dans la ville d'Antsirabe, de Toamasina et d'autres régions. " C'est quelque chose d'incroyable, je ne pensais pas revivre ce moment fort avec notre équipe nationale. J'ai bien apprécié leur match et j'avais l'impression de voir les joueurs de l'Arsenal. Je suis très fier des Barea. Je parie que cette fois-ci, la Coupe rentrera à Madagascar", a fait savoir Freddy, un jeune footballeur d'Ambatoroka. Mais ce n'est que le commencement, cette euphorie va certainement à nouveau opérer demain et cette fois-ci, elle sera encore plus forte avec le match de demi-finale opposant les Barea aux Sénégalais à 22h. Pourtant, c'est avec le cœur lourd qu'on apprend le décès de Faly, un supporter fidèle des Barea qui a succombé d'une crise cardiaque à Andraisoro.