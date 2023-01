Madagascar: Banditisme - Deux femmes enlevées sauvées, 50 zébus récupérés par la police

Une poursuite à pied sur 50 km. Une attaque, œuvre d'une vingtaine de dahalo s'est produite à Besalampy ce week-end. Les bandits ont fait main basse sur 50 têtes de bœuf et ont enlevé deux jeunes femmes.

La police dans la localité s'est vite dépêchée sur les lieux indiqués pour entamer une poursuite. Accompagnés du fokonolona, les éléments de la police nationale ont poursuivi les dahalo sur 50 km à pied. Un vrai parcours du combattant vu la difficulté d'accès, en passant par des zones montagneuses, des rivières et des routes délabrées. Fort heureusement, les éléments de la police nationale sont bien entraînés et surtout bien équipés pour lutter contre les actes de banditisme et pister les dahalo.

Après quelques heures de poursuite, les résultats ont été palpables, les policiers ont réussi à récupérer 50 zébus volés en plus des deux jeunes femmes enlevées. La poursuite des bandits en cavale a continué mais aucune capture n'a été annoncée jusqu'à maintenant par les forces de l'ordre. Les zébus ont été conduits à Besalampy et remis à leurs propriétaires respectifs. La population locale est satisfaite du travail des policiers qui interviennent même dans les zones les plus éloignées de la ville. Les résultats sont encourageants pour les habitants qui sont à la merci des dahalo armés et qui sont de plus en plus violents.

En effet, la lutte contre l'insécurité s'intensifie pour les forces de l'ordre. Madagascar n'est pas débarrassé de ce fléau qui est l'affaire de tous. L'implication effective des maires et des chefs de " fokontany ", ainsi que les personnalités respectées au sein de la communauté à travers la sensibilisation et l'éducation de la population est nécessaire. " Il faut ainsi organiser un dialogue communautaire et former les participants à la gestion de conflits afin d'élaborer un plan de sécurité local et d'identifier les activités qui pourraient contribuer à renforcer la confiance entre la population locale et les forces de sécurité et de défense de l'État ", selon un responsable au niveau des forces de l'ordre. Il s'avère que la collaboration des éléments des forces de l'ordre dans ces zones enclavées dissuade la population de participer à la lutte pour la sécurité.