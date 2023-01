Madagascar: Salon des emplois numériques - Une vingtaine d'entreprises à la rencontre de 3 000 jeunes diplômés

La première édition du salon Zah@Geek s'est tenu les 27 et 28 janvier dernier au Radisson Blu Tana Waterfront à Ambodivona. Il s'agit d'un événement qui a attiré les jeunes, car les entreprises participantes proposaient une centaine de postes ouverts à une embauche immédiate.

Selon Orange Digital Center Madagascar et ses partenaires de la FrenchTech Antananarivo, organisateurs de l'événement, le salon a rassemblé plus d'une vingtaine d'entreprises veulant recruter dans le numérique. Près de 3 000 jeunes diplômés et demandeurs d'emploi étaient également au rendez-vous. Durant l'ouverture officielle du salon - en présence de Gabriella Rahantanirina Vavitsara, ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle - le DG d'Orange Madagascar, Frédéric Debord, a soutenu que ce premier salon des emplois du numérique à Madagascar est une réponse concrète aux enjeux de la transformation numérique du pays et au défi de l'emploi des jeunes malgaches compétents en informatique. Il rassemble les entreprises et les demandeurs d'emplois, autour d'une exposition et d'activités d'orientation et d'insertion professionnelles.

Challenge

Outre les expositions et les présentations diverses, les entreprises participantes ont également organisé des job-datings et speed recruitings, pour pourvoir les 100 postes ouverts à une embauche immédiate. Dans ce cadre, un challenge inter entreprises sur les recrutements effectués directement sur le salon était au programme. Quatre prix ont été attribués aux entreprises qui se sont démarquées. En outre, des animations et activités d'orientation et d'insertion professionnelles étaient également au programme de l'événement, tel que des conférences thématiques sur les secteurs et métiers du numérique, des Masterclass RH, des battles de livecoding, et un hackathon de 28h non-stop. Orange Madagascar et Huawei, avec leur partenariat, n'ont pas manqué de mettre à disposition un 5G Lab sur le salon, afin de permettre aux visiteurs d'expérimenter la réalité virtuelle et les IOT. Pour eux, le 5G Lab permet de favoriser la compréhension des bénéfices et des impacts de la 5G, tout en stimulant l'innovation au sein des entreprises.