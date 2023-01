Madagascar: Recrutement des normaliens - La moitié des candidats éliminés

La liste des candidats sélectionnés, pour le recrutement des sortants des ENS titulaires du diplôme LAPEN au titre de l'année 2022, est déjà sortie. 200 candidats sont retenus mais des postes sont encore à pourvoir dans 54 établissements scolaires.

Les résultats du recrutement des normaliens sont enfin connus.Pour le recrutement des sortants des ENS (Ecole normale supérieure) titulaires du diplôme de LAPEN (Licence d'aptitude pédagogique de l'école normale) au titre de l'année 2022, 439 candidats ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt sur les 200 postes à pourvoir. Pour les candidats sélectionnés, les pièces suivantes sont à retourner auprès de la direction des ressources humaines au plus tard le 10 février : une attestation de non inscription aux études de Master délivrée par l'ENS et une lettre d'engagement dûment visée par l'autorité compétente. Par ailleurs, parmi les établissements disposant de postes, 54 établissements n'ont fait l'objet d'aucun choix. Aussi, le MEN invite toutes les personnes répondant aux critères énoncés dans l'appel à manifestation d'intérêt à déposer leur candidature, et pour les candidats non retenus, renouveler leurs choix sur la base de la liste des établissements qui ont déjà été annoncés auparavant et de les soumettre à la direction des ressources humaines au plus tard le 10 février. Par contre, les dossiers de candidature des sortants de l'ENS titulaires de CAPEN et MAPEN parvenus à la direction des ressources humaines avant la fin du mois de novembre 2022 ont tous été considérés.

Engagement

Tous les candidats titulaires de LAPEN, CAPEN et MAPEN doivent remplir une lettre d'engagement avant de rejoindre leur poste respectif. Le candidat s'engage à rejoindre son poste d'affectation dans le délai réglementaire de huit jours à compter de la date de sa notification (délai de route non compris). Ne prétendre à aucune affectation ultérieure nonobstant la mutation jugée nécessaire par le service, dans un délai minimum de six ans. Ne prétendre à aucune mise à disposition pour emploi dans d'autres ministères. En cas de non-respect de l'un de ces engagements, le ministère de l'Education nationale (MEN) se réserve le droit de procéder d'office à son licenciement après constatation écrite dudit manquement en vue de son remplacement.