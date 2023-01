Madagascar: Année culturelle - " Taom-baovao " à l'Ifm pour une année 2023 riche

L'Ifm Analakely a annoncé son programme de l'année, à sa manière, samedi vers 19h, dans la salle Albert Camus. " Taombaovao " est un rendez-vous instauré depuis 2020. C'était aussi le moment pour cette entité de présenter le bilan 2022.

Malgré la crise économique traversée par la France actuellement, parmi les financeurs, François Maugrenier, le directeur délégué reste optimiste. " Nous sommes autonomes, nous travaillons aussi avec des partenaires... Non, la France n'a pas diminué son budget ". Dans l'ensemble, l'Ifm reprend les belles initiatives de l'année passée et ajoute des éléments novateurs. Pour l'art visuel, Guy Pradel, Match Box, Christian Sanna et Indi et Si seront programmés. Des nouvelles figures de la musique malgache pourront avoir une scène pour 2023.

Entre autres, Lova Mpagnesa, Robin Kafirah Gasy, Aynah... mais aussi les confirmés comme Fanaiky. Le spectacle vivant verra l'arrivée d'Yvann Alexandre, de Marion Schrotzenberger pour les internationaux. Tandis que se profile un spectacle avec Tagman & Benson. Du 25 février au 4 mars se déroulent déjà des journées dédiées aux tout petits. Il y aura des jeux, des spectacles, des animations et d'autres. Les évènements dédiés aux enfants sont maintenus auprès de la médiathèque.

Sans oublier les débats à mettre en avant sur les grands enjeux du monde actuel et le cinéma également. Le numérique sera mis en avant avec le programme parmi d'autres, " Novembre numérique ". Pour la présentation de cette nouvelle année culturelle, l'Ifm a fait appel à quatre artistes, Rôla Gamana et Tonny Toufa Loux, R-Aly et Carine Rakotonarivo.