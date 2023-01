Madagascar: Epidémiologie de terrain - La 2e cohorte promotion, " Mamafisoa ", diplômée

Une promotion de 29 épidémiologistes de terrain, baptisée " Mamafisoa " vient d'achever officiellement sa formation. Les participants, issus de diverses régions de Madagascar et de profils variés, ont reçu leur certificat vendredi dernier, 27 janvier 2023 à l'Institut National de Santé Publique et Communautaire (INSPC) à Mahamasina, après trois mois de formation. Celle-ci, dénommée FETP-Frontline, est une formation de courte durée en épidémiologie de terrain, organisée dans le cadre du réseau SEGA - One Health, coordonné par la Commission de l'océan Indien (COI) en partenariat avec le ministère de la Santé publique, l'INSPC et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage.

La formation permet une évaluation de problèmes de santé nécessitant une intervention rapide, à travers des investigations en vue d'obtenir des données concrètes et fiables, lesquelles constitueront la base d'informations destinées aux décideurs et aux autorités à qui incombent la responsabilité d'enclencher une intervention en cas d'épidémie.

Surveillance épidémiologique et riposte

La promotion " Mamafisoa " constitue la deuxième cohorte d'apprenants FETP-Frontline à Madagascar. Une première cohorte de 29 participants a déjà été diplômée en août 2022. Plusieurs îles voisines de Madagascar bénéficient également de la même formation FETP-Frontline, dont les Comores, Maurice et les Seychelles.

La formation allie théorie et pratique, et permet de doter les Etats membres de la COI de personnels qualifiés en surveillance épidémiologique et riposte face aux épidémies. Pour Madagascar, c'est l'INSPC qui soutient le réseau SEGA - One Health dans la coordination de cette formation. Cet établissement de formation, de recherche et d'expertise dispose des éléments nécessaires pour former les agents de santé publique au sein du ministère de la Santé publique.