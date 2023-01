Madagascar: Reboisement national - 120 000 jeunes plants mis en terre

120 000 jeunes plants au total ont été mis en terre à Seranandavitra, commune rurale Ilaka Est, district de Vatomandry, samedi dernier, lors de la journée de lancement officiel de la campagne de reboisement pour cette année 2023.

Le président Andry Rajoelina, le Premier ministre Christian Ntsay et plusieurs membres du gouvernement y ont fait le déplacement pour participer à cette campagne aux côtés de simples citoyens venant de toutes les régions de la Grande île, des représentants de la société civile, des religieux, des ONG et quelques membres du corps diplomatique et consulaire. Au total, 100 Ha de terrains ont été utilisés dont une superficie de 75 Ha réalisée par les citoyens tandis que les 25 Ha restants ont été reboisés à l'aide d'un drone semeur qui a disséminé 280 kg de graines.

" Planter des arbres est le devoir de tout citoyen ", a martelé le président Andry Rajoelina lors de cette occasion. Et lui de rappeler au passage que ce geste permet, non seulement de protéger les superficies dégradées mais également, de prévenir, voire lutter contre les désastres environnementaux. Parmi les espèces d'arbres plantées à Ilaka Est figuraient le " kintsina ", le " mandrorofo ", le " kininina oliva ", le " kininina mena ", le " bonara ", le litchi, l'oranger, l'acacia et le " kininina malama hoditra ".