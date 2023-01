Madagascar: Université d'Antananarivo - Centre d'idées et de réflexion pendant trois jours

L'université est le cerveau d'une région, d'un pays. Elle est également la base du développement bien qu'elle soit souvent négligée par les intendants et abrite des intellectuels. Une éminence grise qui contribue de près au développement de la nation malgache, en général.

Les érudits malgaches et ceux issus d'autres pays se sont réunis à l'Université d'Ambohitsaina du 23 au 26 janvier 2023 dernier pour la tenue d'un Colloque international des Jeunes Chercheurs (CJC 2023), intitulé " Enjeux épistémologiques, théorisation, démarches méthodologiques de la recherche ". Cette grande conférence a vu la participation d'enseignants-chercheurs, de chercheurs postdoctoraux, doctorants, futurs doctorants et étudiants en cours de master provenant de l'Université d'Antananarivo, de l'Université de Toliara, de l'Université de Fianarantsoa, de l'Ecole Normale Supérieure, de l'Université de La Réunion, de l'Université du Québec, de l'Université Alger 2, de l'Université de Lorraine, de l'Ecole Normale Supérieure d'Abidjan, de l'Université de Marrakech, du CNRST du Burkina Faso, de l'Université de Cameroun et de l'Université Alassane Ouattara.

Dans le cadre du séminaire doctoral et de la conférence inaugurale, Etienne Klein, physicien, philosophe des sciences et conférencier invité du colloque, a partagé ses réflexions sur la vulgarisation scientifique et la relation entre la technologie et la science, considérant l'afflux des informations qui circulent dans la société contemporaine. Les conférences qui ont suivi ont respectivement traité de la place du chercheur, de la nécessité de revenir sur les concepts et de la catégorisation et du consentement dans les sciences humaines et sociales. Les communications faites par les jeunes chercheurs ont permis de survoler différentes disciplines, notamment la philosophie, l'anthropologie, la didactique, l'histoire, la sociologie, les sciences du langage, les sciences de l'éducation, la sociolinguistique.

Organisé par le Laboratoire Philosophie, Histoire de la Philosophie, Éthique (LPHPE) et le Centre de Recherche et d'Etudes sur les Constructions Identitaires (CRECI), le colloque a été, pour la soixantaine de participants, une occasion de partager leurs recherches et leurs réflexions, mais également leur parcours, leurs expériences et les difficultés rencontrées dans leur recherche. La pluralité des participants et l'intérêt porté par les étudiants malgaches à l'évènement témoignent de la nécessité d'accorder une scène à la recherche scientifique à Madagascar. Un besoin de dynamisation qui devrait interpeller le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Bien entendu, la recherche ne s'arrête pas au domaine académique, elle contribue entièrement dans le progrès de la Grande Île. Alors, l'ensemble des habitants pourrait ainsi évoluer dans une cité plus dynamique que jamais. En outre, les chercheurs et les universités sont, en effet, des ressources essentielles au développement. Le financement gouvernemental doit être consacré exclusivement à l'enseignement et à la recherche, et des fonds distincts dédiés aux infrastructures après une évaluation indépendante redevable à l'autorité. Mais, jusqu'ici, personne n'a emboîté le pas des chercheurs. Ces derniers ont continuellement prêché dans le désert ces dernières décennies. Laissés de côté, négligés par le ministère de tutelle, les universités de Madagascar n'ont plus d'âme, perdent l'esprit. D'ailleurs, Etienne Klein, un des participants du colloque a pu constater que " les jeunes chercheurs à Madagascar se sentent parfois isolés du monde académique. ll est donc important de venir dialoguer avec eux, de parler ensemble... ".

Il est temps pour les responsables de voir de près les problèmes des universités de la Grande Île, au lieu de s'atteler à des choses futiles.