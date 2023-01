Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Le président de la CENI satisfait du déroulement de l'enrôlement à Lubumbashi

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Denis Kadima, s'est dit satisfait, ce dimanche 29 janvier, du déroulement de l'opération d'enrôlement des électeurs à Lubumbashi (Haut-Katanga).

Il s'est ainsi exprimé après avoir visité quelques centres d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la capitale du cuivre où il était en mission de 24 heures.

A Lubumbashi, Denis Kadima a visité deux centres, notamment celui situé dans l'enceinte de la paroisse Saint Laurent, au quartier Golf Malela, dans la commune de Lubumbashi et celui de Kitumaini dans la commune de Kamalondo.

Après cette visite il a fait le constat suivant :

" Ils (Ndlr : les agents de la CENI) maitrisent l'outil, ils parviennent à inscrire les gens très facilement et sans trop de difficultés. Quand vous voyez le nombre des personnes enrôlées, il est presque 12 heures, ils sont chacun à plus de quarante c'est impressionnant. Je suis satisfait de voir comment ça se passe. Ils maitrisent les choses parce que nous avons beaucoup appris de notre expérience dans l'aire opérationnelle 1 et aujourd'hui ce que je vois même la formation a été améliorée ".

S'agissant des accusations de l'opposition politique au sujet des centres fictifs, le président de la CENI a répondu qu'il n'y en a pas, c'est plutôt la délocalisation des centres dans des écoles qui donne cette fausse impression.

" Il y a des endroits où les chefs d'écoles n'ont pas voulu de la CENI. Quand on ne veut pas de nous, nous délocalisons ces centres. Et pour certains, ils pensent que ce sont les centres fictifs. On n'en a pas du tout. On n'a même pas intérêt à le faire. Nous avons plutôt beaucoup des centres pour atteindre le plus grand nombre des gens mais il n'existe nullement un seul centre fictif ", a declaré Denis Kadima.

Le Haut-Katanga est la cinquième province que le président de la CENI a visitée depuis le début de l'enrôlement dans la deuxième aire opérationnelle. Il a rejoint Kinshasa, dimanche 29 janvier.