Tunisie: Des revendications légitimes, mais...

opinion

On ne se lassera jamais, contrairement à plusieurs autres parties, sources ou analystes autoproclamés ayant la science infuse, d'appeler à tenir l'école tunisienne, tous degrés et niveaux confondus, à l'écart des tiraillements politiques, des agendas partisans et des ambitions personnelles.

En plus clair, il est un devoir patriotique et un engagement citoyen des plus enracinés dans la pratique démocratique de dépolitiser l'institution éducative et de faire en sorte que nos écoliers, nos élèves et nos étudiants ne payent pas à l'arrivée les frais des désaccords ou des conflits à propos de revendications, même si elles sont hautement légitimes, acceptables et aussi réalisables.

Ainsi, les mouvements de protestation menés par les instituteurs et leurs menaces de boycotter les examens et celles proférées par les professeurs du secondaire de ne pas organiser les examens du second semestre, après avoir pris la décision de retenir les notes relatives à l'examen du premier semestre ainsi que le sit-in organisé par les enseignants universitaires devant le ministère de tutelle en signe de contestation de la décision relative à la réduction de l'ordre de 20% des crédits consacrés aux institutions de recherche scientifique, sont-ils perçus par beaucoup de Tunisiens comme de fausses causes qui interviennent dans des moments inappropriés ou au moins choisis à dessein dans le but de servir des intérêts et des agendas n'ayant aucun rapport avec l'institution éducative.

Un effort de communication et d'explication à l'adresse, plus particulièrement, des parents qui consentent les plus grands sacrifices en faveur de leurs enfants en cette période de crises et d'amalgames avoués et inavoués est à engager par les parties concernées afin d'éclaircir tout ce qui est confus et s'opposer à ceux qui n'ont d'objectifs que de pérenniser les conflits et les incompréhensions.