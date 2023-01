Afrique du Sud: Natation | En stage organisé par la FINA - Nos nageurs se rebiffent à Johannesburg

L'équipe nationale de natation a clôturé, hier, un stage de huit jours à Johannesburg, organisé par la Fina au profit de toutes les sélections nationales africaines.

Conduits par le directeur de l'élite, Sami Achour, l'équipe nationale de natation a clôturé, hier, sa participation à un stage de 8 jours à Johannesburg. Ce rassemblement est organisé par la Fina (Fédération internationale de natation) au profit de toutes les sélections nationales africaines.

La délégation tunisienne ayant pris part à ce stage est composée de Sami Achour (staff) et les quatre jeunes nageurs : Khalil Ben Ajmia (natif de 2003), Rami Rahmouni (né en 2009), Heni Mesfar (natif de 2007) et Moed Berrima (né en 2007). Ce rassemblement a été clôturé, hier, par une compétition amicale.

Ayoub Hafnaoui au Meeting de Fort Lauderdale

Notre champion olympique de natation, Ayoub Hafnaoui, se prépare lui pour son deuxième rendez-vous sportif de l'année, toujours aux Etats-Unis d'Amérique où il réside pour ses études universitaires. En effet, Hafnaoui prendra part au mois de mars au Meeting de Fort Lauderdale en Floride. "Hafnaoui sera aligné sur les distances des 400, 800 et 1.500 m. L'objectif est de se rapprocher des chronos réalisés en 2021 qui ont fait de lui un champion olympique et un vice-champion du monde", déclare le directeur de l'élite, Sami Achour, qui nous a fait savoir qu'il effectuera une deuxième visite à Hafnaoui : "pour observation, évaluation et réunion avec le staff américain afin de situer le degré de préparation de notre nageur et la démarche à poursuivre pour sa réussite sur les plan financier, sportif et universitaire". La visite aura lieu du 2 au 4 mars prochain.

Pour rappel, la première sortie de la saison de notre champion olympique au Meeting international Pro TYR de Knoxville a été réussie. Une participation couronnée par deux médailles d'or obtenues dans les courses de 400 et 800 m nage libre et une médaille d'argent après avoir terminé deuxième de la course de 1.5OO NL.

Ce qui est bien c'est que Ayoub Hafnaoui a réalisé au Meeting international Pro TYR de Knoxville, les minima requis de participation pour le Championnat du monde qui se tiendra au Japon au mois de juillet. Le rendez-vous japonais est une étape cruciale sur le chemin qui devra mener notre champion vers une deuxième consécration aux JO de Paris en 2024.