Tunisie: EST - Le match qu'il ne faut pas rater...

Les " Sang et Or " seront, cet après-midi, les hôtes des leaders étoilés qui les devancent de quatre points.

La confrontation d'aujourd'hui est l'occasion ou jamais de réduire l'écart à un point, à même de revenir dans la course pour le leadership du Groupe A.

Pour le moment et tant que l'écart est maintenu à quatre points avec le leader étoilé, l'Espérance de Tunis est assurée de sa qualification aux play-offs dans le rang de dauphin, ce qui devra lui procurer un bonus de 3 points. Ce n'est pas rien vu que celui du leader est de l'ordre de 4 points.

Mais au-delà du langage des chiffres, le classico de cet après-midi acquiert un goût particulier. Les confrontations EST-ESS sont historiquement très disputées et pèsent lourdement sur le moral des vaincus.

C'est le genre de matches qu'il ne faut surtout pas rater et perdre. Celui de cet après-midi en particulier. D'abord, il s'agit pour l'EST d'un concurrent direct. Puis, l'Espérance en tant que tenant de titre est appelée à le défendre.

Enfin, la confrontation de cet après-midi constitue un duel direct.

Une victoire à Sousse cet après-midi permettrait à l'Espérance de réduire l'écart par rapport au leader étoilé à seulement un point. C'est donc l'occasion ou jamais de revenir dans la course pour le leadership du Groupe A.

Tougaï : absence prolongée

Absent lors de la dernière sortie du championnat contre le Stade Tunisien pour cause de blessure, le défenseur central Mohamed Amine Tougaï est toujours convalescent et sautera, de ce fait, la rencontre d'aujourd'hui. Une absence prolongée à l'instar de celle de Mohamed Abu Zraïq qui sera éloigné des terrains pour au moins deux mois à cause d'une intervention chirurgicale.

Cela dit, ces absences enregistrées ne devront pas peser dans la balance. Nabil Maâloul tentera d'appliquer tout à l'heure le vieux proverbe : on ne change pas une équipe qui gagne. Le onze de départ devra, à un ou deux joueurs près, être composé comme suit : Ben Chérifia, Amamou, Meriah, Bouchniba, Ben Hamida, Coulibaly, Ben Romdhane, Bougrine, Badri, Abid et Ben Ayed. Ce dernier, qui a inscrit contre le Stade Tunisien son premier but de la saison, bénéficiera donc de la confiance renouvelée de son entraîneur. Il devra être donc titularisé pour le second match d'affilée. Riadh Ben Ayed, qui a trouvé tardivement le chemin des filets sous les couleurs " sang et or ", doit rester efficace d'autant que la phase de groupes de la Ligue des champions pointe à l'horizon. En attendant, il est appelé à faire bonne figure cet après-midi à Sousse. A défaut de marquer, il devra néanmoins peser lourdement sur la défense étoilée.