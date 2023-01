Tunisie/Maroc: ESS - Des Etoilés revanchards

En affrontant l'Espérance de Tunis à l'Olimpico, l'Etoile du Sahel va devoir offrir à son public une victoire pour la suprématie.

A défaut, l'ESS ne sera plus sûre de finir première de sa poule...

Parce que le classico n'est pas un match comme les autres pour les Etoilés, une performance contre l'EST comblerait les supporters. Mieux encore, une victoire peut offrir un matelas confortable de 7 points d'avance et la place quasi assurée de leader de la poule A, jusqu'au terme de la première phase, et a fortiori les 3 points de bonus, lors du démarrage des play-offs... Mais effacer la défaite de l'aller ne sera pas une sinécure. Parce que l'équipe doit compter sans le maestro Yassine Chikhaoui, blessé aux ligaments croisés et dont la saison se termine à mi-parcours.

Alors qu'il est l'artisan du renouveau à l'instar de Dhaoui, c'est un autre élément qui risque de manquer cruellement à l'équipe dans les moments difficiles et âpres à venir.

Le match de la vérité

La victoire acquise à Sfax doit être confortée par une victoire contre le champion en titre espérantiste.

Hormis celle en mai 2021, en coupe à Radès, l'ESS gagne épisodiquement face à l'Espérance Sportive de Tunis. Il faut remonter à mars 2021 pour trouver trace d'une victoire en championnat 2-0 à Sousse et sans incidence sur le titre de champion. Pour l'heure, l'Etoile doit s'offrir un bol d'air durant ce classico pour ne pas se faire rattraper par l'EST. Aux dernières nouvelles, l'ESS a officiellement levé l'interdiction de recrutement auprès de la Fifa. Le club pourra donc valider les recrues annoncées, Khmiri, Abdelli et Jelassi.

Au sujet de la formation rentrante, on ne change pas une équipe qui gagne, mais avec les impondérables, entre blessés et suspendus, la donne se présente différemment. Le coach Mohamed Mkacher va devoir pallier l'absence de Chikhaoui et la défection de Boutméne, suspendu suite au carton rouge récolté à Sfax.

Au poste de gardien de but, Jmal sera dans les bois, même si on a revu Balbouli à l'œuvre aux entraînements.

En défense, il ne devrait pas y avoir de chambardement. Au milieu, Mbé et Abid sont inamovibles à leur poste. Devant enfin, Bongonga devrait débuter et Iheb Msakni peut apporter son expérience dans ce contexte et prendre part à la partie.