Afrique de l'Ouest: Projet Ricowas - Plus de 14 millions US pour la productivité du système rizicole en Afrique de l'Ouest

Améliorer la résilience climatique et augmenter la productivité du système rizicole des petits producteurs de riz à travers l'Afrique de l'Ouest en utilisant une approche de production de riz résilient au climat ! Tel est l'objectif du projet Ricowas dont le lancement a été fait le mercredi 18 janvier à l'hôtel Amitié de Bamako sous la présidence du ministre du Développement rural Modibo Kéita.

Le projet, qui intervient dans 13 pays de l'Afrique de l'Ouest, est une initiative multi-acteurs avec des organisations comme l'Observatoire du Sahara et du Sahel, l'Institut d'économie rurale, le Coraf, le Fonds d'adaptation pour ne citer que ceux-ci.

D'un montant de 14 millions de dollars américain et d'une durée de 4 ans, le Projet Mise à l'échelle d'une riziculture résiliente au climat en Afrique de l'Ouest (Ricowas) est financé par le Fonds d'adaptation (FA) et mis en œuvre par l'Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) en collaboration avec le Centre régional de spécialisation sur le riz. Il est hébergé par l'Institut d'économie rurale du Mali (CRS-Riz/IER), le Centre africain pour la recherche et le développement agricoles (Coraf).

Ainsi, il vise entre autres à aider les agriculteurs à mettre en œuvre et à développer la production de riz résistant au climat (CRRP) et à participer à d'autres activités économiques de la chaîne de valeur du riz ; soutenir une plateforme de communication et s'engager dans des actions de plaidoyer pour promouvoir un échange efficace de connaissances et d'expertises entre divers groupes de parties prenantes en Afrique de l'Ouest et au-delà. Le projet ambitionne également de faciliter la mise en place d'une coalition de partenaires aux niveaux national et régional pour la mise à l'échelle du CRRP.

Le directeur de l'IER, Dr. Modibo Sylla, a salué la mise en place de ce projet qui va permettre aux acteurs du secteur de partager leur expérience avec surtout pour objectif l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations.

Pour Nabil Ben Khatra de l'Observatoire du Sahara et du Sahel, ce projet concerne un des enjeux les plus importants auquel nous faisons face à savoir la sécurité alimentaire. Il a ajouté qu'il est le fruit de plus de deux ans d'échange et s'est dit assuré qu'il répondra de manière pertinente et efficace aux besoins des populations des 13 pays bénéficiaires.

Les représentant de la Cédéao, du Coraf, du CILSS se sont félicités de la mise en œuvre de ce projet eu égard à l'importance du riz dans l'alimentation dans la sous-région. Ces organisations ont assuré leur accompagnement pour la réussite de cette initiative.

Pour le ministre du Développement rural Modibo Kéita, le riz, de par ses grands potentiels de rendement, de sa forte résistance naturelle et de sa grande capacité à s'adapter à diverses natures de sols, occupe aujourd'hui une place stratégique dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle dans nos différents pays. Il a aussi ajouté que l'autosuffisance alimentaire reste au centre de la politique agricole au Mali, particulièrement la production de riz en quantité suffisante.

"Pour la couverture des besoins nationaux, le gouvernement déploie d'énormes efforts financiers en subventionnant l'importation de riz mais qui arrive malgré tout au marché à des prix très élevés. Des efforts sont en cours pour inverser la tendance par des politiques volontaristes à long et moyen termes par l'adoption d'une loi de programmation des investissements dans l'agriculture et à court termes par des réponses d'urgence se traduisant par l'élaboration d'un plan Marshall en agriculture", a-t-il ajouté.

Il a soutenu qu'il fonde un réel espoir à la collaboration entre CRS-RIZ et les chercheurs de l'IER, évoluant sur le riz dans le cadre du projet Ricowas pour l'atteinte des objectifs.