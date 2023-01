Ile Maurice: Hippisme | Coup d'envoi du 18 mars - la HRD ne fléchit pas

Comme il fallait s'y attendre, la Horse Racing Division (HRD) n'est pas revenue sur sa décision initiale. Le premier départ de la saison hippique 2023 sera bel et bien donné le 18 mars, avec ou sans les huit entraîneurs protestataires.

Une fois n'est pas coutume, qui plus est durant l'intersaison, la nouvelle autorité hippique de l'île Maurice a émis un communiqué de presse un dimanche pour rétablir les "facts and timeline" suite à la fronde menée par huit entraîneurs pour la reprise de l'activité hippique le 18 mars. Car, selon la HRD, la majorité des entraîneurs était d'accord pour démarrer la campagne 2023 à ladite date.

De plus, l'instance hippique estime que les quatre points majeurs mis en avant par les contestataires, notamment l'accès aux infrastructures pour le training, l'assurance des cavaliers, l'entretien de la piste et l'égalité des chances pour tous les entraîneurs ne constituaient pas de "valid grounds" pour un éventuel renvoi. Le fait que quatre autres entraîneurs se soient joints au mouvement de contestation le 25 janvier ne change rien pour la HRD, car la décision pour le coup d'envoi le 18 mars avait déjà été validée.

"Trainers who elected not to attend and not to be represented at the meeting when the vote was taking place, did so on their own accord and not due to any limitation by the HRD", rappelle cette instance. Aussi, il serait bon de souligner la "leçon" de journalisme de la HRD qui s'est permise, dans son communiqué dominical, d'apostropher une section de la presse pour ce qu'elle considère comme des "blatant untruths" relayées et qui causeraient, selon elle, du tort au hippisme mauricien. De toute évidence, cette instance fait preuve d'un dépassement de fonction malvenue et elle gagnerait à rester dans le cadre de ses responsabilités. Car sa démarche constitue, à notre humble avis, un nouveau faux pas.

La réaction des protestataires est en tout cas très attendue car pour eux, le coup d'envoi du 18 mars n'est tout simplement pas envisageable.