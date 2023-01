Ile Maurice: Alliance électorale - L'opposition poursuit les concertations

"Full speed ahead", nous a déclaré Xavier-Luc Duval avant de prendre son avion le ramenant au pays, hier. Pendant son absence, il y a eu plusieurs événements politiques et socio-économiques et il se mettra au travail dès son arrivée. Cependant, rien ne confirme encore si le leader de l'opposition et du Parti mauricien social-démocrate (PMSD) aura un tête-à-tête avec Navin Ramgoolam, le leader du Parti travailliste (PTr), et Paul Bérenger, celui du Mouvement militant mauricien (MMM). Il est presque certain toutefois qu'il y aura des échanges téléphoniques avec eux.

Les trois hommes ont beaucoup de choses à se dire depuis leur dernière rencontre le 6 janvier. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis. Ils sont en pourparlers pour une alliance électorale en marge des prochaines élections générales. Tout le monde se demandait si Nando Bodha, le leader du Rassemblement Mauricien (RM), allait trouver place à bord, étant un membre de l'entente de l'Espoir, composée du MMM et du PMSD. Cependant, le fondateur du RM a fait comprendre publiquement qu'il n'a pas foi dans cette alliance.

"Le RM n'est pas convaincu qu'une alliance avec Navin Ramgoolam peut remporter les élections générales. Nous ne pensons pas qu'une telle alliance puisse apporter le changement radical que le peuple souhaite", a-t-il déclaré le 23 janvier. De plus, Nando Bodha a établi un pont avec Linion Pep Morisien de Dev Sunnasy et de José Moirt. Sa déclaration, apprend-on, n'a pas été au goût du PTr et de Paul Bérenger. Xavier-Luc Duval n'a pas encore donné son opinion sur la sortie de Nando Bodha, encore moins les cadres du PMSD, qui attendent le retour de leur leader. On note aussi qu'il n'y a pas de conférence presse de l'entente de l'Espoir depuis belle lurette, ce qui laisse entendre qu'elle est moribonde.

Investitures

Quoi qu'il en soit, les bases sont jetées pour une alliance PTr-MMMPMSD. Les leaders sont tombés d'accord sur plusieurs points, sauf celui du partage d'investitures qui n'a pas été finalisé. Pour cause, c'est l'un des plus gros sujets sur lequel les pourparlers butent. Aussitôt cette étape franchie, déclare une source, les dirigeants vont travailler sur un programme électoral. Pour le poste de Premier ministre, le MMM et le PMSD estiment que c'est l'affaire du PTr et qu'il revient à ses membres de choisir qui sera leur candidat à ce poste et pour quelle période.

D'ailleurs, la majorité des membres du MMM sont d'accord pour un rapprochement avec le PTr bien que certaines personnes voient mal Navin Ramgoolam se présenter comme Premier ministre pour cinq ans.

En sa qualité de leader de l'opposition, plusieurs dossiers attendent Xavier-Luc Duval. D'abord, les inondations ayant ravagé plusieurs régions de l'île malgré l'investissement d'une somme astronomique dans les drains. Il n'a pas encore donné son avis sur l'amendement à la Constitution que le gouvernement veut apporter afin de récupérer les baux des certaines îles de Saint-Brandon occupées par Raphaël Fishing Ltd. Paul Bérenger a fait comprendre que son parti étudiera toute proposition d'amendement à la Constitution tandis que le chef de file du PTr au Parlement, Arvin Boolell, a laissé entendre que c'est un "bluff" du gouvernement. "Le régime de Pravind Jugnauth annonce qu'il viendra avec un amendement à la Constitution, la loi suprême du pays, pour faire l'acquisition obligatoire des droits de Raphaël Fishing. L'intention du régime est mauvaise. Quel est l'agenda du régime de Pravind Jugnauth ?" a-t-il déclaré.

Le maintien du prix de l'essence à Rs 74,10, les restrictions de la Reserve Bank of India à l'encontre de la State Bank of Mauritius (India) et la situation socio-économique sont autant de dossiers qui seront sur la table du leader de l'opposition à son retour à Maurice aujourd'hui