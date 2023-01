Algérie: 17ème session de l'UPCI - Présentation d'un timbre-poste conçu à l'occasion

ALGER — Un timbre-poste émis à l'occasion de la 17e session de l'Union des conseils des pays membres de l'Organisation de la Coopération islamique (UPCI) organisée sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a été présenté, dimanche soir au Centre international des conférences, "Abdelatif Rahal" (CIC).

La cérémonie de présentation de ce timbre-poste illustrant le slogan de cette session "le monde musulman et les enjeux de la modernisation et du développement", a été présidée les présidents du Conseil de la nation et de l'Assemblée populaire nationale (APN), respectivement MM. Salah Goudjil et Brahim Boughali.

La cérémonie a vu la présence du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi-Triki et du Secrétaire général de l'Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI), M. Mouhamed Khouraichi Niass.

Des représentants de plus de 35 parlements de pays musulmans et plus de 22 présidents de parlement prennent par à Alger à la 17e session de l'UPCI avec pour objectif de sortir avec des recommandations au service de la Nation musulmane œuvrant pour que l'OCI devienne un fervent défenseur des peuples musulmans dans les fora internationaux.