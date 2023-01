Algérie: Industrie pharmaceutique - Aoun reçoit une délégation des retraités du groupe Saidal

ALGER — Le ministre de l'industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu en audience, dimanche à Alger, une délégation des représentants des retraités du groupe Saidal avec lesquels il a discuté de la question du versement de leur pension retraite complémentaire, indique un communiqué du ministère.

"L'audience a constitué une opportunité pour M. Aoun de s'enquérir de la situation des retraités du groupe Saidal ainsi que des difficultés auxquels ils font face suite au blocage de versement, depuis mai 2019, de la pension retraite complémentaire", lit-on dans le communiqué.

Au terme de cette rencontre, le ministre a réitéré son "soutien plein et entier a l'ensemble des travailleurs de Saidal, étant la force vive et la plus précieuse des ressources dont dispose le groupe", et les a appelés à "se mobiliser et à redoubler d'effort pour relever le défi et de permettre à Saidal de retrouver sa place de locomotive et de leader du marché pharmaceutique national".