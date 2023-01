Algérie: Le président de la République adresse un message à l'Emir de l'Etat du Koweït

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé lundi un message écrit à l'Emir de l'Etat du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Djaber Al-Sabah s'inscrivant dans le cadre des contacts permanents entre les dirigeants des deux pays et l'attachement à la poursuite des efforts pour défendre les causes de la nation arabe, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, ce jour, un message écrit à son frère, l'Emir de l'Etat du Koweït, pays frère, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Djaber Al-Sabah, qui s'inscrit dans le cadre des contacts permanents entre les dirigeants des deux pays, l'approfondissement des relations fraternelles unissant les deux pays et peuples frères, et l'attachement à la poursuite des efforts pour défendre les causes de la nation arabe", précise la même source.

Le message a été remis par l'ambassadeur Abdelhamid Abdaoui, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, qui a été reçu lundi à Koweït par le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Salem Abdallah Al-Djaber Al-Sabah, ajoute la même source.