Soudan: A l'initiative de Daglo, accord sur 95% des enjeux avec FFC-DB

Khartoum — Le vice-président du Conseil de souveraineté de transition (CST) et commandant en chef des Forces de soutien rapide (FSR), le général Mohamed Hamdan Daglo, a tenu dimanche une réunion avec une délégation des Forces de la liberté et du changement- Bloc démocratique (FLC-BD) en présence du commandant en second des RSF, Abdel-Rahim Hamdan Daglo. L'entretien, qui a duré six heures, est venu en complément de son initiative visant à réduire la différence de points de vue entre la FLC-BD et les signataires de l'accord-cadre.

Un dirigeant du FLC-BD, le Dr. Suleiman Sandal, a annoncé dans des communiqués de presse à l'issue de la réunion qu'un accord sur 95 % des problèmes avec les signataires de l'accord-cadre avait été conclu et que les consultations avec les deux parties se poursuivraient dans le cadre de l'initiative du vice-président du CST pour l'achèvement des questions restantes menant à la signature de l'accord-cadre. Le Dr Sandal a affirmé l'engagement et la volonté du vice-président du CST de communiquer avec toutes les parties soudanaises pour parvenir à une solution soudano-soudanaise globale empêchant le pays de sombrer dans le chaos, la guerre et la fragmentation.

Il a déclaré que le vice-président du CST a appelé à la nécessité de défendre l'affaire de la patrie et de surmonter les mesquineries et de réduire les objectifs partisans et de regarder la révolution du peuple soudanais qui a tout sacrifié au nom de la liberté, de la paix et de la justice.

Le Dr. Sandal a noté que Daglo a affirmé l'importance de poursuivre le dialogue pour régler les questions restantes qui, a-t-il expliqué, ne dépassent pas 5 % et qu'il n'y a aucune logique ou justification de gaspiller ce niveau d'accord entre les parties tant que 95 % des questions ont été convenues. Il a souligné un certain nombre de menaces et de défis sécuritaires, économiques et sociaux auxquels le pays est confronté sans qu'aucune partie ne puisse y faire face individuellement et sans mobiliser le peuple, en particulier les jeunes, pour les affronter.

La figure de proue du FLC-BD a mis en garde contre les grands dangers auxquels le pays est confronté en raison de la fragmentation des forces politiques, des divisions, des polarisations aiguës et des ingérences étrangères, révélant que tout cela nécessite le dialogue soudano-soudanais. Le Dr. Sandal a salué la position du vice-président du CST ainsi que ses encouragements et son soutien au dialogue, notant que cette position les a incités à aller de l'avant pour parvenir à un accord menant à la signature de l'accord-cadre.