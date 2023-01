Tunisie: Ligue 1 | 11e journée - ESS-EST - En découdre pour la suprématie

Un classico à enjeu sérieux. Le CAB en challenger, le CSS en embuscade et l'UST à l'affût.

Le rythme s'accélère en Ligue 1 avec des rondes qui s'enchaînent et une hiérarchie qui s'installe progressivement. Jusque-là donc, au sein des deux groupes, cinq formations se détachent en haut de l'affiche, alors que, dans le même temps, l'ESS a déjà composté son ticket pour le play-off. Au sein du groupe A, dans le sillage du leader étoilé, l'EST compte 9 points de plus que son poursuivant immédiat, le CAB. Le tenant est ainsi virtuellement qualifié pour jouer les premiers rôles prochainement, en attendant de valider. Passons au groupe B maintenant. Là aussi, volet physionomie globale, les postulants caracolent clairement. Ils ont pour noms : USM, USBG et OB, trois meneurs qui tirent le groupe vers le haut, alors que d'autres candidats, à l'instar du CA et de l'ASS, se disputent la 4e place d'accessit pour le moment. Voilà pour la configuration actuelle, et les explications de cet après-midi devraient nous en apprendre davantage sur la tournure des événements.

Dans le groupe A donc, place à l'affiche entre le leader et son dauphin. Un match de prestige pour l'ESS ? Une course au leadership pour le tenant ? Un grand format de cet acabit est toujours un moment fort de notre championnat, là où il faut en découdre pour la suprématie, sans oublier, qu'à l'aller, l'Etoile a été malmenée et l'Espérance s'est relancée après avoir rongé son frein lors du prologue de la compétition. Gros duel donc aujourd'hui à l'Olimpico de Sousse, avec pour enjeu la quête finale des points de bonus, même si nous n'en sommes pas encore là. Autre choc et non des moindres du groupe A, qui mettra au prise le CAB, 3e au classement, et le CSS qui pointe au pied du podium. Podium en jeu donc entre Cabistes et Clubistes sfaxiens, alors que l'UST (située sur la même longueur que le CSS), le ST et l'ESHS sont à l'affût, prêts à coiffer au poteau leurs devanciers, s'ils bénéficient d'un destin favorable (duels à distance).

3e match du groupe A et encore des projections pour les places d'accessit. Au pied du podium, à la réception de l'Espoir, Tataouine entend faire coup double : garder la main et, pourquoi pas, supplanter Cabistes et Sfaxiens sur le podium. Ambition légitime, mais encore faudra-t-il venir à bout de l'ESHS, un onze certes inconstant mais toujours en lice pour les "nominations".

Enfin, le 4e match au menu du groupe A verra le Stade Tunisien se déplacer à Kairouan pour y affronter le Croissant Sportif Chebbien, englué dans le magma du classement. A la relance, les Bardolais doivent gagner pour entretenir l'espoir, alors que Chebba n'a plus son destin en main, quoique les carottes sont loin d'être cuites. Volontaires face au tenant, le ST a certes raté le coche mais n'a pas encore raté le train du play-off. L'opportunité est réelle aujourd'hui pour se ressaisir. Mais attention à la réaction du CSC, une formation qui n'a pas encore dit son dernier mot, ni fait ses adieux à la Ligue 1.

OB-USBG : la mise peut rapporter gros !

Dans le groupe B, comme illustré ci-haut, l'enjeu est tout aussi réel et tout faux pas sera sanctionné aussitôt. Au stade Boujemaa Kmiti donc, les Cigognes de Béjà, surprenant outsider ambitieux, reçoivent l'USBG, dauphin de l'USM, qu'ils talonnent à une longueur. Et à une unité de cette même formation de l'USBG, l'OB compte bien franchir un palier et gravir un nouvel échelon. La mise peut donc rapporter gros et l'enjeu est forcément double pour les deux adversaires : écarter momentanément un concurrent et, pourquoi pas, prendre les commandes du groupe B, si l'USM est freinée par l'AS Soliman, un onze en session rattrapage après sa sortie de route contre le "candidat" Clubiste Africain.

Le tableau ainsi brossé nous laisse donc penser que ces deux matchs (OB-USBG et USM-ASS) seront forcément engagés, alors que, dans le même temps, à la réception de l'OSB, le CA pourrait en profiter pour accentuer son avance sur Soliman et surtout revenir dans le rétroviseur du trio de tête.

Enfin, la 4e confrontation au menu mettra aux prises l'ESM, sixième au classement, et l'ASR qui ferme la marche du groupe B. Malheur au vaincu et espoir entretenu pour le vainqueur. ESM-ASR : un duel lourd de conséquences, à ce stade de la compétition.

Le programme :

Groupe A :

14h00 : Etoile Sportive du Sahel -Espérance Sportive de Tunis

14h00 : Club Athlétique Bizertin -Club Sportif Sfaxien

14h00 : US Tataouine- ES Hammam Sousse

14h00 : CS Chebba-Stade Tunisien (Huis clos et au stade Hamda Laouani de Kairouan)

Groupe B :

14h00 : Club Africain -Olympique Sidi Bouzid

14h00 : Union Sportive Monastirienne -AS Soliman

14h00 : Olympique de Béja -US Ben Guerdane