Tunisie: La grève des distributeurs des bouteilles de gaz domestique annulée

La chambre syndicale nationale des distributeurs des bouteilles de gaz domestique en gros a annoncé l'annulation de la grève prévue, les 30, 31 janvier et le 1er février 2023.

La chambre a indiqué dans un communiqué publié, lundi, que des séances de négociations, ont été organisées, hier, dimanche soir et lundi matin (30 janvier 2023) entre les représentants de la chambre syndicale relevant de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) et les responsables du ministère de l'industrie, des mines et de l'énergie, et ce, en présence de la ministre de l'Industrie, Neila Nouira Gongi et le Président de l'organisation patronale, Samir Majoul et des responsables du ministère du Commerce.

" Ces négociations ont débouché sur un accord relatif aux revendications des professionnels " a fait savoir la même source.

Et de préciser que l'activité de distribution des bouteilles de gaz domestique se poursuivra d'une manière normale après l'annulation de la grève programmée les 30 et 31 janvier et le 1er février 2023.

Le 27 janvier 2023, le président de la chambre, Mohamed Mnif, a souligné, lors d'une conférence de presse, que la décision de grève intervient essentiellement pour revendiquer l'augmentation de la prime de distribution de 300 millimes pour couvrir les augmentations successives du prix du carburant.

Il a ajouté que cette décision intervient suite à l'accumulation des problèmes dans le secteur faisant savoir que la chambre a également revendiqué l'activation du mécanisme de l'ajustement automatique de cette prime à chaque majoration des prix du carburant.