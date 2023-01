Madagascar: Des Barea qui gagnent avec panache

Les dégâts causés par Cheneso, l'oppression de la vie chère et les difficultés rencontrées quotidiennement ont été oubliés l'espace de ces quarts de finale remportés par les Barea.

Les Malgaches sont devenus fiers de leur équipe de football et ils l'ont montré dans les rues en scandant le nom des joueurs de leur équipe. Dans cette période sombre où il est difficile de se réjouir, nos gars ont fait vibrer les Malgaches. Le souvenir de la Can 2019 a été ravivé par ces jeunes talentueux qui ont gagné avec panache contre des adversaires prestigieux .

Des Barea qui gagnent avec panache

Les Barea ont gagné samedi. Ils l'ont fait avec l'art et la manière, ne laissant aucune chance à des Mambas mozambicains qui n'ont pas réussi à resserrer leur étau. Les supporters malgaches ont retenu leur souffle tout au long de ces quarts de finale où leur équipe n' a pas relâché ses efforts. On peut dire aujourd'hui que l'on assiste au renouveau du football malgache. Il s'appuie sur des bases solides après la restructuration du championnat national. La détection des jeunes et leur formation par des techniciens chevronnés ont porté leurs fruits.

Ces Barea sont tous du crû et ils n'ont rien à envier aux anciens qui ont brillé à la CAN 2019. Ils ont la technique et la forme physique de ces glorieux aînés. Les spécialistes reconnaissent qu'ils ont toutes les chances d'arriver au sommet, c'est-à-dire atteindre la finale de ce CHAN et pourquoi pas la gagner.

Pour le moment, il suffit de s'émerveiller des prouesses techniques que l'on a vues samedi dernier. Les amateurs de beau jeu n'ont pas boudé leur plaisir, en découvrant les petites pépites de notre football malgache. Les supporters ont exulté au coup de sifflet final et ils sont descendus dans les rues pour montrer leur joie. Ils ont salué le panache de ces joueurs qui sont en train de redonner ses lettres de noblesse au football malgache.