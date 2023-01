Madagascar: Salon des femmes entrepreneures - Une édition internationale les 17,18 et 19 mars prochains

Signée Association des femmes entrepreneures d'Analamanga, en collaboration avec le Groupement des Femmes Entrepreneures de Madagascar, le salon des femmes entrepreneures revient cette année et promet des innovations comparé aux éditions précédentes.

Un nouveau rendez-vous qui s'inscrit dans la continuité des forums annuels Women in Business. C'est dans cet esprit qu'est lancée l'édition 2023 du salon des femmes entrepreneures. Un événement qui veut renforcer la valorisation du savoir-faire féminin et du poids économique grandissant des entreprises promues par les femmes à Madagascar et dans la région Océan Indien. Si les femmes malgaches se lancent de plus en plus par conviction et par détermination dans l'entrepreneuriat via des approches et des idées de business innovants, les défis sont toutefois nombreux. Entre autres, l'accès aux financements, les barrières d'ordre culturel et socioéconomique. Et ce, malgré le fait que l'entrepreneuriat au féminin constitue un levier essentiel en termes de création d'emplois directs, d'innovations et de prospérité sociétale. " En mettant des fonds entre les mains des femmes, en soutenant leurs accès à des marchés plus vastes, la Grande île peut davantage résister aux divers chocs qui émaillent sa trajectoire dont les femmes et les enfants sont les premières victimes ", a-t-on fait savoir durant la conférence de presse relative à l'événement vendredi 27 janvier dernier.

Particularités

Organisée sous la thématique " De la résilience à l'opportunité : les femmes entrepreneures en action face aux enjeux climatiques ", l'édition de cette année fait une ode à l'innovation et aux business-model modernes sur lesquelles peuvent également performer les femmes entrepreneures face aux défis imposés par le changement climatique aussi bien sur les tendances de productions et de consommations mondiales actuelles. Dans cette optique, le salon des femmes entrepreneures entend devenir une plateforme de références pour mettre en avant des produits de qualité et des solutions innovantes conçues par des femmes issues de tous secteurs. Près de 100 exposants issus de quatorze régions devraient être au rendez-vous de l'édition de cette année. Plus de 200 rencontres B-to-B seront également au rendez-vous afin de connecter les femmes entrepreneures avec leurs futurs clients, fournisseurs et partenaires. Business talk, ateliers démo, show-room viennent renforcer la liste des activités prévues pour cette première édition internationale.