Madagascar: Base Toliara - Déclaration commune des notables et des jeunes pour sa réouverture

La nécessité de la réouverture du projet Base Toliara fait de plus en plus l'unanimité du côté de l'opinion tuléaroise. Vendredi dernier, c'était au tour des jeunes et des notables d'unir leur voix en faveur de la reprise de ce projet d'exploitation d'ilménite.

La manifestation publique qui s'est tenue au Jardin de la mer était l'occasion pour les plusieurs centaines de personnes de tout âge et représentants d'associations de réitérer leur appel au président de la République pour qu'il prenne les dispositions qui s'imposent pour la délivrance d'une autorisation préalable en faveur de Base Toliara.

Intérêt de tous

Sous la houlette de Mana Parfait, le président de la Plateforme des Notables de Toliara, la réunion a également vu la présence d'élus et des responsables de collectivités locales. " Nous avons consulté la population et rencontré les autorités communales et régionales de l'Atsimo Andrefana et tout le monde est partant pour que le projet Base Toliara puisse de nouveau fonctionner car il y va de l'intérêt de tous ", a-t-il déclaré. Une déclaration faite notamment au nom des communes touchées par le projet comme Tsianisiha, Ankilimalinike, Belalanda, Maromiandra et Toliara I lesquelles ne bénéficient plus des projets sociaux depuis la suspension du projet en 2019 Toliara de " grain d'espoir " pour la population de Toliara en général et pour les jeunes en particulier. Ne serait ce qu'en raison des plusieurs milliers d'emplois que le projet générerait après sa reprise. En effet, " d'après les données fournies par Base Ressources le projet d'exploitation d'ilménite est générateur de 4 680 emplois directs et indirects ". Et Mana parfait d'ajouter que " le projet minier de Ranobe remplit toutes les conditions légales requises dont notamment un permis environnemental en bonne et due forme ainsi que les engagements de restauration et de respect de l'environnement naturel."

Avantages socioéconomiques

Les entités qui sont favorables à la reprise de Base Toliara soutiennent également que de nombreux avantages socio-économiques peuvent en être tirés. Pour ne citer, entre autres, que les formations octroyées aux jeunes. Sur ce point d'ailleurs, il a été rappelé durantcette manifestation que 750 jeunes ont été formés localement pour des postes relatifs à l'industrie lourde, la maçonnerie, la briqueterie, l'informatique, la couture et la savonnerie. Base Toliara avait par ailleurs envoyé 24 jeunes tuléarois pour suivre des formations de 24 mois auprès de Base Titanium au Kenya. Ces jeunes sont maintenant devenus des techniciens compétents dans les différents métiers techniques comme l'électricité, la mécanique industrielle et la mécanique automobile... Malheureusement en raison de la suspension de Base Toliara, ces jeunes sont encore inactifs. " On a reçu différentes formations dispensées par Base Toliara aussi bien localement qu'à l'étranger malheureusement les jeunes sont encore au chômage, et c'est pour cela que nous demandons au président de la République d'ordonner la reprise du projet Base Toliara ", témoigne Niaina, un des jeunes bénéficiaires de ces formations.

Avantages financiers

Toujours durant cette réunion au Jardin de la mer, le notable Mana Parfait est revenu sur les avantages financiers que l'on pourrait tirer du projet Base Toliara. " C'est un projet qui développera les collectivités territoriales grâce aux redevances, ristournes et autres impôts ", défend-t-il en citant notamment les " 700 millions de dollars mobilisables en investissements initiaux ou encore les 14 milliards d'ariary à verser dans les caisses des communes riveraines des activités du projet ". Pour les opérateurs économiques de l'Atsimo Andrefana, les activités de Base de Toliara sont génératrices de marchés dérivés dont les retombées sont importantes pour les entreprises locales. Des contrats services et commerciaux sont en effet attendus en cas de reprise du projet, avec en perspectives d'autres activités et emplois à créer.