Madagascar: Andry Rajoelina au gouvernement - " Suspendre les infrastructures et prioriser le sosialim-bahoaka "

Le Chef de l'Etat appelle les ministres à multiplier les descentes sur terrain pour apporter des solutions aux problèmes sociaux.

Revirement de cap. Le président Andry Rajoelina annonce le changement des priorités pour son régime. Durant la cérémonie de lancement officiel de la campagne de reboisement pour cette année 2023, le Chef de l'Etat a déclaré que désormais, les actions du gouvernement se pencheront plutôt sur le social. Une instruction claire a été donnée aux membres du gouvernement. Celle de suspendre les projets liés à la construction d'infrastructures et de prioriser le " sosialim-bahoaka ".

Aussi, les ministres ont été appelés à occuper les terrains pour apporter des solutions aux problèmes sociaux auxquels la population est confrontée. Andry Rajoelina, lui-même, reprendra les déplacements au niveau des localités les plus touchées par le dernier cyclone Cheneso dans les jours qui viennent. " Ici et maintenant ". C'est le slogan choisi par le TGV pour ce changement de trajectoire. Durant ce déplacement à Ilaka Est, District de Vatomandry, le chef de l'Etat a annoncé le lancement prochain d'un Plan d'urgence social. Certainement pour mieux coordonner les actions dans le cadre de ce redressement social.

Velirano

Bon nombre d'observateurs se demandent si les projets relatifs à la construction d'infrastructures vont être définitivement arrêtés. Quid de l'autoroute Tana-Toamasina ? Du projet Tramway ? De la nouvelle ville de Tanamasoandro ? Des logements sociaux et des Trano mora ? Du Flyover et de toutes les infrastructures routières ? Moins d'un an avant la fin de son mandat, le TGV choisit-il d'abandonner la mise en œuvre de certains de ses Velirano pour pouvoir se pencher davantage sur le social ?

C'est la question qui se pose. En effet, comme tous les gouvernements du monde, le régime Rajoelina a également été confronté aux conséquences de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Ces imprévus semblent avoir freiné l'élan du TGV et chamboulé la mise en œuvre des programmes gouvernementaux. Reste à savoir si les citoyens vont tenir en compte tous ces paramètres lors du scrutin prévu se tenir vers la fin de cette année 2023.

En tout cas, Andry Rajoelina et son équipe disposent encore de pas moins de sept mois pour rectifier le tir. Pour bon nombre d'observateurs, cette initiative de prioriser le " sosialim-bahoaka " est déjà un bon début. En tout cas, l'annonce a été reçue positivement par ceux qui étaient présents à Vatomandry lors du lancement de la campagne de reboisement national 2023. Des efforts doivent être faits, notamment par rapport aux prix des produits de premières nécessités. Samedi dernier, le président Andry Rajoelina a aussi déclaré que " ce sont les politiciens qui ont détruit ce pays ". Le chef de l'Etat affirme que ces derniers ne songent qu'à eux et à leurs intérêts personnels. " Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurai déjà arrêté la politique vu la malhonnêteté des politiciens ", a-t-il martelé. Et de souligner au passage que s'il décide de continuer c'est par amour pour le peuple malgache.