Madagascar: Autosuffisance alimentaire - 30 agriculteurs en formation au Zimbabwe

Week-end chargé pour le président Andry Rajoelina.

Après avoir été à Ilaka Est, district de Vatomandry, samedi, pour donner le coup d'envoi de la campagne de reboisement, le Chef de l'Etat était à Ambohitsorohitra, hier. Dans la matinée, il a reçu 30 agriculteurs et travailleurs agricoles malgaches qui partiront pour le Zimbabwe afin d'approfondir leurs connaissances et savoir-faire. Grâce à un partenariat avec la " Foundation for Farming ", un groupe de 30 personnes composé de représentants d'associations d'agriculteurs, de techniciens agricoles et d'ingénieurs agronomes, se rendra au Zimbabwe pour suivre une formation sur la méthode PFUMVUDZA.

La " Foundation for Farming " utilise des principes bibliques pour transformer les individus et les libérer de la pauvreté, apprenant aux agriculteurs à être autosuffisants. Cinq millions d'agriculteurs à travers l'Afrique utilisent déjà cette technique, qui respecte par ailleurs la protection de l'environnement. Les bénéficiaires de cette formation se sont engagés à former les agriculteurs au pays à leur retour. Une telle initiative rentre dans le cadre du Velirano 9 du président qui vise à appuyer le secteur agricole pour atteindre l'autosuffisance alimentaire.