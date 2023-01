Congo-Brazzaville: Infrastructures scolaires - Le CEG Jacques-Opangault rénové

L'organisation non gouvernementale allemande Arche Nova et congolaise FPGR ont réalisé les travaux de construction d'un mur de 600 m, de réhabilitation des latrines, d'installation du forage et de lancement du système d'adduction d'eau dans le Collège d'enseignement général (CEG) Jacques-Opangault, situé dans le sixième arrondissement de Brazzaville, Talangaï.

La réalisation du projet au profit du CEG Jacques-Opangault est le fruit du jumelage entre la ville de Brazzaville, au Congo, puis celle de Dresde, en Allemagne.

Selon les responsables des associations Arche Nova et FPGR, la particularité de ce projet est le fait qu'il porte le plus long tableau du monde. En effet, tout autour du mur qui clôture l'établissement scolaire, de bout en bout, il est installé un tableau noir devant permettre aux élèves de s'exercer et de réaliser des travaux pratiques au sein de l'école.

Des groupes d'élèves ont été formés afin d'initier leurs collègues au respect et à la protection des joyaux qui ont été mis à leur disposition. Ces élèves ont également la lourde charge de transmettre, quotidiennement, les notions d'hygiène à leurs amis de classe.

Dans l'ensemble, ils ont salué l'engagement de ces associations qui ont réalisé leur srêves " car c'était difficile de faire cours dans cet établissement qui ressemblait à un fourre-tout. Avec ce mur, les jeunes du quartier ne viendront plus jouer au ballon pendant les cours, les voitures et motos ne vont plus traverser l'école. Merci beaucoup aux responsables des ONG et donateurs. Nous avions du mal à se concentrer. Même pour faire les toilettes, c'était difficile ", a expliqué une élève.

Financées à hauteur de soixante millions de FCFA par la plateforme allemande Genialsozial, ces différentes réalisations ont été remises officiellement le 27 janvier, en présence du vice-maire de Brazzaville, Guy Marius Okana, et de l'ambassadeur de l'Allemagne au Congo, Wolfgang Klapper.

Notons que le Fonds Genialsozial est le don de certains jeunes allemands qui renoncent, temporairement, à leur salaire pour aider les plus démunis. Le projet qui a facilité la rénovation de Jacques-Opangault est appelé Projet d'amélioration des conditions d'apprentissage à cet établissement.