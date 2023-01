Congo-Kinshasa: Visite du pape - Un voyage de paix et de réconciliation

Après la prière de l'angélus du 29 janvier, le pape François a fait savoir que pour son voyage en République démocratique du Congo (RDC) et au Soudan du Sud, il va revêtir son habit de " pèlerin de la paix et de la réconciliation ".

Le pape François va séjourner en RDC du 31 janvier au 3 février, avant de se rendre au Soudan du Sud où il y sera jusqu'au 5 février. Ce 40e voyage apostolique du souverain pontife est placé sur le thème " Tous réconciliés en Jésus-Christ ".

Le 29 janvier, le pape a indiqué, devant la foule rassemblée sur la place Saint-Pierre, qu'il voulait se rendre depuis longtemps dans ces deux pays, assurant qu'il va revêtir son habit de "pèlerin de paix et de la réconciliation. " Ces terres, situées au centre du grand continent africain, sont éprouvées par de longs conflits. La République démocratique du Congo souffre, surtout dans l'Est du pays, en raison d'affrontements armés et de l'exploitation. Le Soudan du Sud, déchiré par des années de guerre, a hâte que cessent les violences continuelles qui obligent beaucoup de personnes à vivre déplacées et dans des conditions de grande détresse ", a-t-il déclaré.

Un tournant

Pour sa part, dans un entretien avec les médias du Vatican, le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, a fait savoir que la visite papale en RDC et au Soudan du Sud est "un tournant dans les événements souvent tragiques de ces pays", indique vaticannews.fr.

Le cardinal Parolin qui sera également aux côtés du pape pendant cette tournée a expliqué que ce voyage devrait contribuer à promouvoir la fin des violences dans ces deux pays. A cet effet, a-t-il laissé entendre, le prince de l'Eglise catholique souhaite avant tout être proche de la population locale. " Dans cette visite, ce désir est particulièrement intense parce qu'il s'agit d'un voyage très attendu que le pape a dû reporter à cause de son problème de genou, et parce que ce sont deux pays qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile du fait des conflits qui s'y déroulent.

Le pape y va donc comme un pasteur qui rencontre le peuple de Dieu, et en même temps aussi comme un pèlerin de la paix et de la réconciliation ", a signifié le secrétaire d'État du Vatican. Il a ajouté que ce voyage comporte deux aspects, un aspect pastoral, de proximité avec les Églises locales et avec ces communautés qui sont des communautés vivantes, actives, et un aspect socio-politique. " De ce point de vue, on attend que la présence du Saint-Père, sa parole, son témoignage, puissent aider à promouvoir la fin de la violence et à renforcer les processus de paix et de réconciliation en cours ", a fait savoir le numéro 2 du Vatican.

Cicatriser les blessures dans le cœur de la population

Pour ce qui est de la première étape du voyage en RDC où le pape rencontrera des victimes des conflits dans l'Est du pays, le cardinal Parolin espère que cette visite contribuera à cicatriser les blessures qui sont très profondes. " Il s'agit d'une situation prolongée: violence, opposition et conflit. Le fait que le pape rencontre les victimes de cette situation est donc un geste très significatif qui les réconfortera certainement.

Je crois que le premier aspect et la première dimension de cette rencontre sont justement le réconfort et la consolation de cette population qui a souffert, avec des morts, des réfugiés.... L'autre aspect est toujours celui de l'encouragement à ne pas perdre la foi, l'espérance, à ne pas céder à la vengeance, à ne pas augmenter les divisions qui existent, avoir la paix comme objectif. La communion et la fraternité sont donc le but pour lequel le pape va rencontrer ces victimes ", a souligné le secrétaire d'Etat du Vatican.

Mettre en lumière la situation du Congo à l'international

S'exprimant sur "Radio France internationale" ce 30 janvier, le cardinal Ambongo, a quant à lui estimé que la visite du pape permettra de mettre la situation au Congo au cœur de l'attention de la communauté internationale. " Et le pape trouvera, nous l'espérons aussi, les mots justes pour parler de la situation du Congo, s'adresser aux dirigeants, ceux qui peuvent influer sur l'évolution de la situation au Congo, y compris ce qu'on appelle la communauté internationale ", a-t-il dit.

De son côté, le nonce apostolique en RDC, Mgr Ettore Balestrero, interrogé sur "Radio Vatican", pense que le pape apporte un message à tous les Congolais pour leur dire que le changement est entre leurs mains. " Vous ne pouvez pas le déléguer, regarder le passé plutôt que l'avenir. Vous devez chercher à vous réconcilier, à donner sa chance à l'avenir. Se réconcilier, c'est s'accorder pour construire le futur, construire l'avenir ensemble, avec les autres, pas les uns contre les autres ", a-t-il conseillé.

L'Église catholique congolaise continue d'être l'une des églises les plus vivantes d'Afrique. 33% de la population (dont 90% est chrétienne) est de confession catholique,