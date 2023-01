Soudan: Les comités techniques examinent le projet de budget pour l'an fiscal 2023

Khartoum — Les comités techniques des secteurs ministériels, lors de leur réunion présidée par le Secrétaire général du Conseil des ministres Othman Hussein Othman, ont délibéré sur le projet de budget du gouvernement fédéral pour l'année 2023, présenté par le Sous-secrétaire du ministère des Finances et de la Planification économique Abdullah Ibrahim

Le sous-secrétaire du ministère des Finances a déclaré que le budget pour l'an fiscal 2023 visait, dans ses caractéristiques générales, à améliorer les moyens de subsistance des populations et à renforcer le capital humain, en augmentant l'allocation des ressources nécessaires aux secteurs de l'éducation, de la santé, de l'assurance maladie, les services d'assainissement et l'eau potable, en plus de soutenir les petits producteurs pour assurer l'abondance et la sécurité des aliments durables pour la communauté.

Il a souligné que "le budget vise à soutenir et à construire l'état de droit grâce à l'application de la gouvernance et des contrôles institutionnels, de la transparence, de la responsabilité et de la surveillance des fonds publics".