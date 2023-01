Ile Maurice: Cyclisme - Un podium historique pour Christopher Lagane !

Christopher Lagane est entré un peu plus dans l'histoire du cyclisme mauricien, hier dimanche le 29 janvier, avec sa troisième place au classement général final de la Tropicale Amissa Bongo, course prestigieuse du calendrier de l'Africa Tour. Cette septième et dernière étape aura tenu tout le monde en haleine de bout en bout et même après l'arrivée !

Un groupe de quatre échappés (Kadota, Aparicio, Hagos et Teugels) a beaucoup fait durer le suspense. Ils allaient compter jusqu'à 2 minutes et 40 secondes d'avance. Sentant le danger, l'équipe du maillot jaune Geoffrey Soupe, TotalEnergies, l'Algérie et la Team MCB-Maurice s'employèrent à réduire l'écart. A l'entame du dernier tour de circuit, soit à 6 km de la l'arrivée, un regroupement général devait s'opérer.

Malheureusement, Christopher Lagane devait être victime d'une crevaison et perdit contact avec le peloton de tête. L'étape prit fin avec un sprint massif remporté par le Danois Alexander Salby de la Bingoal WB. L'annonce officielle des noms des trois premiers du général final jeta un froid dans le camp mauricien : Soupe devant l'Algérien Hamza Amari et l'Érythréen de la Beykoz Team, Natnael Berhane ! Un résultat qui fut modifié de longues minutes plus tard. Les commissaires appliquèrent le règlement : tout coureur victime d'un incident mécanique ou gêné dans les 3 derniers kilomètres est crédité du temps du peloton auquel il appartenait au moment de l'incident. L'honneur était sauf, Christopher Lagane, conservait sa troisième place au général ! Probablement le meilleur résultat de sa carrière jusqu'ici. Et qu'il partage avec ses coéquipiers qui lui apporté un grand soutien toute la semaine durant. Une performance à laquelle ont contribué également le Directeur Technique National (DTN), Trevor Court, le mécano Mervyn Bignoux et le masseur Jordan Caldeira.

"C'était une journée très stressante parce que derrière moi, il y avait des coureurs qui voulaient reprendre la troisième place au général. Je suis content que ce soit terminé ! C'est un résultat incroyable. C'est moi qui suis sous les feux des projecteurs mais je dois remercier mes coéquipiers qui ont fait un gros travail pour moi depuis le début, de même que tout le staff", confie Christopher.

N'était-il pas inquiet en voyant les quatre coureurs échappés résister ? "J'étais assez content que cette échappée parte. Les quatre coureurs n'étaient pas très dangereux au général et c'était mieux qu'ils prennent les secondes de bonification plutôt que des adversaires mieux placés. Je savais qu'ils allaient faiblir sur la fin. Et d'ailleurs, quand le rythme s'est accéléré sur la fin, ils ont été repris. Je me suis fait une frayeur avec ma crevaison dans le dernier kilomètre mais heureusement que la règle des trois derniers kilomètres a été appliquée !", répond-il.

Ce résultat est excellent pour le moral en vue des championnats d'Afrique qui arrivent très bientôt, soit du 8 au 13 février au Ghana. "C'est top de faire un résultat pareil juste avant les championnats d'Afrique. Cela a été une très bonne préparation pour nous", avoue le leader de la Team MCB-Maurice.

"La journée a été bonne pour nous. Christopher a pu terminer sans dommage malgré sa crevaison dans le dernier kilomètre. Je suis très content de ce résultat. Je pense qu'il dépasse nos espérances car nous voulions une 9e ou une 10e place au final et là, on termine avec une 3e place ! Tout le monde est très content, les coureurs ont bien roulé. Alexandre (Mayer) a réussi plusieurs top 10 lors des sprints d'arrivée. C'est un gros résultat pour Maurice et la Team MCB", commente Trevor Court.

La délégation mauricienne rentre demain et aura à peine quelques jours pour reprendre son souffle avant de se lancer dans une autre aventure, les championnats continentaux au Ghana.

Résultats

7e étape (133 km)

1.Alexander Salby (Bingoal WB) 3h00:33 ;

2. Henok Mulueberhan (ERY) m.t ;

3. Sergei Rostovtsev (Beykoz Team) m.t ;

4. Lorrenzo Manzin (TotalEnergies) m.t ;

5. Émilien Jeannière (TotalEnergies) m.t ;

11. Alexandre Mayer (MCB) m.t ;

50. Christopher Lagane (MCB) m.t ;

70. Toréa Célestin (MCB) à 5:54 ;

71. Gregory Mayer (MCB) m.t;

77. Hanson Matombé (MCB) à 7:56

Classement général

1.Geoffrey Soupe (TotalEnergies) 20h18:16 ;

2. Hamza Amari (ALG) à 0:29 ;

3. Christopher Lagane (MCB) à 0:34 ;

4. Natnael Berhane (Beykoz Team) à 0:36 ;

5. Dawit Yemane (ERY) à 0:38... ;

20. Alexandre Mayer (MCB) à 2:08 ;

61. Toréa Célestin (MCB) à 23:27 ;

65. Hanson Matombé (MCB) à 31:18 ;

67. Gregory Mayer (MCB) à 33:37