Ile Maurice: National Coast Guard - Grogne après la mutation d'une quinzaine d'officiers

Depuis le 3 janvier, une quinzaine de membres de la National Coast Guard (NCG) à travers l'île ont été mutés dans des postes de police. Cela suscite des mécontentements, d'autant que plusieurs d'entre eux ont suivi des cours spécialisés en Inde... Pour eux, leur mutation est injustifiée.

Les proches de l'un des garde-côtes ne cachent pas leur colère. "Mon époux a suivi des formations en Inde et on lui a fait signer un bond afin qu'il demeure à la NCG jusqu'en 2024. Ce cours coûte environ Rs 1 million par personne. Il a des aptitudes à la navigation et, là, on l'envoie dans un poste de police. Est-ce que l'on gaspille de l'argent pour ensuite envoyer la personne faire autre chose ?" se demande l'épouse d'un des garde-côtes.

Elle se dit également déçue que le travail de son époux n'ait pas été reconnu. "Il avait arrêté un individu recherché alors qu'il n'était pas de service, le 5 janvier 2022. Il n'a obtenu aucun Merit Award lors du gala de la NCG alors qu'auparavant, si un officier était off duty et effectuait une arrestation, il obtenait un Merit Award."

Sollicitée, la cellule de communication explique que ces transferts ont eu lieu car il y a un surplus de personnel à la NCG. "63 nouveaux policiers ont rejoint les rangs des gardecôtes. C'est une décision administrative pour renforcer le personnel des postes de police et utiliser des ressources à bon escient. Il arrive qu'une personne d'une unité spécialisée se retrouve affectée à un poste de police. Un pilote d'hélicoptère a aussi été appelé à renforcer une autre division", justifie l'inspecteur Shiva Coothen.

Selon les standing orders de la NCG, "all transfers of NCG personnel shall be recommended by a board of officers from the NCG HQ. An officer of the rank of SP/ASP shall per force be a member of the board. All transfers once recommended by the board will have to be approved by the Commandant NCG. Transfers shall be conducted in a fair and unbiased manner. The board guidelines for effecting transfers will be as follows: (a) as far as possible personnel to be rotated between different NCG Units. (b)Personnel with specialist qualifications are to the extent feasible, be transferred on board ships and specialised units so that their knowledge and training acquired during the course of their career may be best utilised."