Ile Maurice: Shailen Sookha - "Avant la pandémie, les billets de concerts étaient plus chers qu'aujourd'hui"

Cela fera 11 ans depuis que Shailen Sookha, directeur de Spelmedia, organise trois concerts par an. Le 5 mars, il propose celui de Kumar Sanu.

Kumar Sanu, le 5 mars, sera votre premier concert de l'année. Comment s'annonce la reprise ?

Nous avons repris avec le concert des gagnants d'Indian Idol (NdlR, concert de Pawandeep Rajan et Arunita Kanjilal le 22 juillet 2022 à Côte-d'Or pour lequel il a eu une dérogation spéciale des autorités). On a aussi eu Jubin Nautiyal (NdlR, le 19 novembre 2022). Overall it was OK. Durant les derniers six mois, il y a eu d'autres concerts et spectacles.

Est-ce que le nombre de spectacles a retrouvé le niveau d'avant la pandémie ?

Presque. Il faut surtout souligner que le prix des billets des concerts que j'ai organisés avant la pandémie était plus cher qu'aujourd'hui.

Alors que tous les prix augmentent et continuent de grimper ?

Regardez les prix depuis 2017 vini mem. Les places étaient plus chères qu'elles ne le sont actuellement.

Donnez-nous un exemple.

Prenez Sonu Nigam (NdlR, concert du 31 août 2019). Les places VIP étaient à Rs 2 500, aujourd'hui les mêmes places sont à Rs 1 950.

Qu'est-ce qui explique cela ?

C'est le volume . Aujourd'hui, il y a la salle de Côte-d'Or qui a plus de places (NdlR, comparé au centre de conférences swami Vivekananda). Dimounn ki pa ti pé kapav 'afford' avan kapav 'afford' aster. C'est un des plus gros avantages après la pandémie. Avant, on était limité à 3 000-3200 places. Prenez Jubin Nautiyal qui est venu l'an dernier. Ce n'est pas un artiste qui a une longue carrière (NdlR, il a gagné le prix du meilleur chanteur à l'International Indian Film Academy en 2020 et 2021). Le prix des places était très cher. Nou'nn travay lor volim. Nous nous sommes assurés de proposer un peu plus de 4 000 places. Si j'avais augmenté le prix des places, dimounn pa ti pou vini, ti pou trouv li ser.

Rendez-vous compte, en 2012, quand j'ai commencé à organiser des spectacles, la place la moins chère était à Rs 950. Li ankor parey. Nos prix commencent toujours à Rs 950.

Donc le centre de conférences swami Vivekananda (SVICC) n'est plus intéressant pour vous en tant qu'organisateur ?

Cette salle a toujours de l'intérêt pour moi. Même le J&J Auditorium est intéressant. Tout dépend de l'artiste que l'on fait venir. Sak artis ou bizin kone kot ou pou met li. Cela dépend aussi du budget du concert. Si mon budget est minime, je peux envisager d'aller au J&J Auditorium ou au SVICC. Mo'nn met enn bon lipié dan Côte-d'Or.

L'acoustique s'est-elle améliorée ?

Il faudrait une installation acoustique permanente sur place. Quand j'organise un concert là-bas j'y apporte mes propres installations. Pendant la première demi-heure du concert de Jubin Nautiyal, le son n'était pas très bon. Par la suite, l'ingénieur du son a fait le nécessaire. Pour Kumar Sanu, le son sera parfait. Les panneaux acoustiques sont là, des rideaux aussi seront installés.

Le vrai problème actuellement, ce sont les salons. Chaque semaine il y a un salon commercial. Il y a beaucoup plus de salons que de concerts. Kan ou rod lasal ou pa gagne. Mon prochain concert sera peut-être en mai, pas avant.

C'est ce qui explique le changement de date du concert de Kumar Sanu initialement prévu pour le 1er février, reprogrammé pour le 5 mars ?

Non, c'est par rapport à la période de carême. Cavadee sera célébré le samedi 4 février. Il y a l'abolition de l'esclavage le 1er février. Et il y aura le Maha Shivaratree (NdlR, le 18 février). Le 5 mars est plus approprié. En tant que patriotes, nous célébrerons aussi la fête de l'Indépendance. Pour ce concert, je vais offrir gratuitement des places à des personnes de milieux défavorisés.

Combien de places souhaitez-vous offrir ?

Facilement 400 à 500 places. But I choose. Personne ne viendra me dire à qui donner ces places. Il faut par exemple prendre en considération si ces personnes ont les moyens de se déplacer jusqu'à Côte-d'Or.

Après les "Indian Idols", pourquoi avoir choisi Kumar Sanu, qui est dans la catégorie nostalgie et qui est déjà venu plusieurs fois à Maurice ?

Mes deux derniers concerts étaient principalement pour les jeunes. Nous avons grandi avec les chansons de Kumar Sanu. C'est une légende. On ne peut pas ignorer un chanteur tel que lui. Son dernier concert à Maurice remonte à cinq ans de cela, en 2018. Il revient régénéré. En ce moment, il est invité dans de nombreuses émissions télévisées en Inde. La qualité de sa prestation en live est extraordinaire.

À la différence de son dernier concert à Maurice, telman li éna santé, nous allons prendre en considération les requêtes des spectateurs. Ils peuvent nous envoyer des messages et nous sélectionnerons les chansons les plus demandées. Peut-être que ce concert est un farewell de Kumar Sanu. Dans les cinq prochaines années, qui va organiser l'un de ses concerts encore ? Il a déjà 65 ans.

Vous vous en tenez toujours à pas plus de trois concerts par an ?

Fode pa fer gourman, non. J'aurais le gagnant de l'édition d'Indian Idol qui est en cours actuellement. Je sais aussi que le public attend Arijit Singh. J'ai déjà organisé son concert deux fois. Je suis en négociation avec l'artiste. La demande est telle que j'ouvrirai la vente aux clients qui m'ont toujours soutenu d'abord, ensuite au grand public. C'est grâce à eux que mo ankor pe tini.

Kumar Sanu en concert

C'est le dimanche 5 mars que le chanteur indien Kumar Sanu sera en concert au stade de Côte-d'Or. Concert assis et en intérieur de 18 heures à 21 h 30 proposé par Spelmedia. Billetterie sur le site "Otayo".