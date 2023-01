Ethiopie: Hailu Awegechew, un intendant globetrotteur

Le football ce n'est pas seulement onze hommes contre onze qui courent sur un terrain. C'est plus que ça. Au-delà des protagonistes visibles, se cachent aussi de grandes âmes qui mettent tout en œuvre pour le bon déroulement de ce beau jeu.

Tel est le cas de Hailu Awegechew, l'intendant de la sélection éthiopienne. Consciencieux, il est toujours le premier de l'effectif éthiopien à arriver au stade, généralement, une bonne avant le reste de l'équipe. L'homme se met au travail, classe chaussettes, shorts, maillots et brassards. Les mêmes gestes qu'il répète depuis quatre ans.

L'occasion pour l'équipe digitale de la CAF d'en apprendre un peu plus sur lui et sa profession : "Mon nom est Hailu Awegechew, je suis le responsable de l'équipement et j'occupe ce poste depuis 4 ans !

Hailu Awegechew aime son travail. Grâce à son métier, il a vécu les plus beaux moments de sa vie : "Je suis heureux de ce travail, et j'aime le football, je fais mon travail avec bonheur, le meilleur moment de ma vie a été la qualification de l'Éthiopie pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun."

Passionnée par les voyages, Hailu Awegechew a visité plus d'une dizaine de pays. Des moments forts et des rencontres que l'Ethiopien garde en mémoire "J'ai voyagé dans plus de 15 pays avec l'équipe nationale éthiopienne et l'Algérie est le pays que j'ai préféré visité".