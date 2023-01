Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 31 Janvier 2023

Mali : Situation humanitaire – l’Ua annonce une mission d’évaluation

La Commissaire de l’Union Africaine chargée des questions humanitaires sera prochainement en mission au Mali pour procéder à une évaluation des besoins. C’est ce qu’a indiqué le Président de la Commission de l’organisation continentale le lundi 30 janvier 2023. S.E Moussa Faki Mahamat, puisque c’est de lui qu’il s’agit, en visite de travail à Bamako, a fait cette annonce au terme de l’audience et de la séance de travail qu’il a eues avec le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale S.E Abdoulaye DIOP. À cette occasion, S.E Moussa Faki Mahamat, a salué la libération des 49 ivoiriens suite à la mesure de grâce du Président de la Transition et exhorté les autorités maliennes à poursuivre le dialogue avec les groupes signataires de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du processus d’Alger. (Source : abamako.com)

Côte d’Ivoire : Procès en appel des pro-Soro- L’audience renvoyée au 02 Février

Me Raoul Gohi Bi, l'un des avocats de la défense, explique l'objet du renvoi demandé par le Conseil de ces proches de Guillaume Soro, dont une dizaine étaient à la barre le lundi 30 janvier 2023 au tribunal d'Abidjan-Plateau.« Aujourd'hui, c'était la première vocation de l'affaire en appel », a dit Me Gohi Bi, notant que « la liste des témoins a été rendue publique par le procureur général, mais nous lui avons signifié qu'il avait l'obligation de nous notifier la liste de ces témoins 24h avant l'ouverture des débats, chose qui n'a pas été faite ». Pour ce faire, « on a demandé un renvoi pour qu'il puisse régulariser cette situation (et) ce renvoi aussi nous l'avons demandé parce que nous-mêmes, à la défense, nous avons plusieurs exceptions à soulever », a-t-il ajouté. (Source : Apa)

Guinée : Procès du 28 Septembre- Les révélations attribuées à un agent secret angolais au scaner

Le mardi 24 janvier 2023, maitre Lancine Sylla a annoncé que la transcription de l’audio a été faite ensuite versée au dossier de la procédure. L’avocat de Toumba Diakité, annonce que des témoins viendront à la barre pour dire ce qui s’est passé dans les moindres détails. (Source : africaguinee.com)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- Le Premier ministre demande des armes au Canada

Le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, a reçu en audience, l’ambassadrice du Canada au Burkina Faso, Lee-Anne Hermann. Ce fut l’occasion pour le chef du Gouvernement, de plaider pour une coopération militaire plus active, par la fourniture d’armes au profit de nos Forces de défense et de sécurité (Fds).Le Burkina Faso et le Canada entretiennent des relations diplomatiques depuis une soixantaine d’années. L’audience entre le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, et l’ambassadrice du Canada au Burkina Faso, Lee-Anne Hermann, a permis de faire le point de la collaboration entre les deux pays, mais également de la situation nationale.(Source : aouaga.com)

Sénégal : Indice Mo Ibrahim- Le Sénégal classé 9e sur 54 pays

Dans le rapport de la fondation Mo-Ibrahim sur la bonne gouvernance en Afrique, le Sénégal est classé dans le top 10, avec un score de 62,4 (sur 100) en 2021. Le pays occupe la 9e place (sur 54 pays) en matière de Gouvernance globale en Afrique en 2021.En Afrique de l’Ouest, le Sénégal arrive deuxième derrière le Ghana qui vient de connaître un défaut de paiement remettant ainsi en cause les chiffres de ses performances économiques. Selon le rapport, le Sénégal est dans une logique de progression constante depuis 2012. « Le score de Gouvernance globale du (pays) s’est amélioré ces dix dernières années (2012-2021), lit-on dans le rapport Mo Ibrahim. Depuis 2012, le score du Sénégal s’est amélioré dans trois des quatre catégories, à savoir ‘Sécurité et État de droit’, ‘Fondement des opportunités économiques’ et ‘Développement humain’. » L’Indice Ibrahim de la Gouvernance en Afrique (IIAG) évalue les performances de 54 pays africains en matière de gouvernance au cours des dix dernières années pour lesquelles des données sont disponibles. Il est publié depuis 2007. (Source : adakar.com)

Niger : Incarcération d’Abdoulaye Saidou- Les avocats menacent…

Les avocats d’Abdoulaye Saidou, président du mouvement M62, ont animé un point de presse, hier dimanche 29 Décembre 2023, au cours duquel ils ont annoncé leur volonté de porter l’affaire devant la cour de la Cédéao. Prenant la parole à cette occasion, Me Ahmed Maman, avocat du mouvement M62, a rappelé que leur ‘’client était poursuivi pour production et diffusion des données de nature à troubler l’opinion publique et a porté atteinte à la dignité humaine pour avoir publié ou rendu publique un communiqué, au nom de son organisation, le mouvement M62 sur les évènements de Tamou, c’est par rapport à ce communiqué qu’il a été poursuivi’’. (Source : Anp)

Cameroun : Le Septentrion- La France promet de financer des projets dans à hauteur de 33 milliards Fcfa

D’après le Minepat, cet argent va contribuer à la mise en œuvre des projets de la Stratégie nationale de développement 2020-2030 dans le Grand Nord. Le lundi 30 janvier 2023 à Garoua, il est prévu la signature des conventions de financement entre le directeur général de l’Agence française de développement (Afd), Remy Rioux, et le gouvernement représenté par le ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (Minepat), Alamine Ousmane Mey. Ces conventions de financement s’élèvent à 33,4 milliards Fcfa destinés à trois projets de développement. A en croire le site stopblablacam, ce financement devait contribuer à la réalisation du plan de la Sodecoton visant à atteindre une production de 400 000 tonnes d’ici à 2025. (Source : Journal du Cameroun)

Rdc : Accueil du Pape- 270 pèlerins catholiques de Lubumbashi à Kinshasa

Deux cent septante pèlerins retenus pour participer à la visite apostolique du pape François à Kinshasa, selon la liste de l’archidiocèse de Lubumbashi dont une copie est parvenue samedi à l’Acp. La délégation est conduite par l’archevêque métropolitain de Lubumbashi, Mgr Fulgence Muteba Mugalu, signale-t-on. Parmi les pèlerins, il y a des religieux et des laïcs, dont les membres de la curie de l’archidiocèse, les curés des paroisses, les responsables des congrégations religieuses des maisons de formation et plusieurs fidèles, pour la plupart issus des paroisses de Lubumbashi, notamment la cathédrale Saint Pierre et Paul, la paroisse Marie et Virginie, Saint Laurent, Saint Gabriel, Saint Laurent, Saint Michel, Saint Grégoire le Grand, Saint Marc et Sacre Cœur. La délégation a quitté samedi Lubumbashi pour Kinshasa où séjournera le pape François du 31 janvier au 3 février. (Source : Acp )

Guinée Equatoriale : Malabo- Inauguration du premier internat militaire d’élite

Le chef de l’Etat Obiang Nguema Mbasogo en compagnie de son épouse ont procédé le dimanche 29 janvier, à la cérémonie d’inauguration du premier internat militaire. Situé dans le district urbain Hacienda Marcos Obiang Nguema Nsue de Riaba, le premier internat militaire de la Guinée équatoriale appelé école générale Santiago Mauro Nguema Ndoho, est un projet éducatif et innovant créé à l'initiative de Constancia Mangue Nsue Okomo dans l'exercice de la liberté d'enseignement garantie par la loi fondamentale de la Guinée équatoriale, en tant qu'établissement d'enseignement privé à encouragement social. (Source : journal de Malabo)

Gabon : Tour du Gabon - 4 Africains dans le top 5

Le Français Geoffrey Soupe a remporté la 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo au Gabon, l'une des plus importantes courses cyclistes du continent africain, devant l'Algérien Hamza Amari et le Mauricien Christopher Rougier-Lagane, à l'issue de la 7e et dernière étape, dimanche. Soupe, 34 ans, avait remporté la première étape mais avait abandonné son maillot jaune de leader au bout deux jours avant de le reprendre samedi, la veille de l’arrivée finale. C’est la première fois qu’on retrouve quatre coureurs africains dans le top 5 final de la course gabonaise avec Amari (2e), Rougier-Lagane (3e) et les Érythréens Natnael Berhane (4e) et Dawit Yemane (5e). La course met en compétition des équipes professionnelles internationales ainsi que dix sélections nationales du continent africain. (Source : Africanews)

Tchad : Coopération régionale- Le dirigeant soudanais à Ndjamena pour renforcer les liens bilatéraux

Les deux présidents africains discuteront de sujet d'intérêts communs. Le chef de la junte militaire au Soudan, Abdel Fattal al-Burhan, est en déplacement à N'Djamena, la capitale tchadienne, afin de raffermir les liens avec son voisin, ont déclaré des responsables à Khartoum. M. al-Burhan est arrivé dimanche 29 janvier au Tchad où il aura des entretiens avec son homologue tchadien, le général Mahamat Idriss Déby. Les discussions tourneront autour de la mise en œuvre d'un accord bilatéral conclu entre les deux pays en 2018. Dans leurs échanges, il sera aussi question de la sécurité le long de leur frontière commune, où des violences interethniques ont éclaté ces derniers mois. ( Source : Apa)