Gabon: Clôture de la 30è conférence épiscopale du pays

Geoffroy Foumboula Libeka Makosso a suivi avec un grand intérêt le communiqué final de la 30ième Conférence épiscopale du Gabon (CEG). Il dit être heureux d'avoir été retenu aux côtés du Dr Jean Delors Biyogue comme un des 7 Experts invités à délivrer une communication sur la situation sociales actuelles, pour la thématique qui m'a été permis de développer.

" Je remercie de tout cœur nos Évêques et l'ensemble du clergé pour cette grâce accordée à ma petite personne car en toute humilité, de toute ma vie je n'avais jamais un jour imaginer me tenir devant nos Évêques pour délivrer une communication et répondre à leurs interrogations sur certaines passage de ma communication, c'est une grâce et je bénis le Seigneur pour cela.

Le message des Évêques est assez évocateur, pertinent et interpellant mettant ainsi chacun face à ses responsabilités devant Dieu. Je vous invite, à écouter, réécouter et surtout méditer le message des Évêques à la clôture de cette 30ième conférence.

"Église du Gabon, lève toi et marche", comme pour dire, "Chrétiens du Gabon, levons nous et marchons pour la Justice, la Vérité et la Paix". Comme le disque Monseigneur l'Êveque Jean Vincent Ondo Eyene, "Il est vrai que Dieu a créé le monde sans nous, mais il ne peut le changer sans nous". Dieu ayant placé l'Homme au centre de son oeuvre, mission est notre d'œuvrer à préserver ce don de Dieu qu'est le Gabon. Ainsi, "Le Gabon a besoin d'une jeunesse consciente et courageuse (...) Dites non à l'homosexualité, à la corruption, aux promotions contre nature, aux crimes rituels,etc...faites confiance à Jésus-Christ".

Les Hommes de Dieu ont pris leur responsabilité devant Dieu et devant l'histoire, aux milliers des chrétiens gabonais de par le monde de s'approprier ce message et de prendre à leurs tours leurs responsabilités devant Dieu et devant l'histoire.

