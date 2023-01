Afrique: CHAN2022 - Algérie - Bougherra : " On est prêts pour atteindre la finale "

Le sélectionneur de l'équipe d'Algérie a animé, aujourd'hui un point de presse, la veille de la demi- finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN2022) face au Niger.

Le coach algérien a reconnu d'emblée que cette rencontre ne sera pas facile " Nous sommes à une marche de la finale. On y est presque. Il ne reste plus qu'une marche pour essayer d'y aller au bout. On sait de quoi s'attendre. On a joué le Niger en amical, c'était serré. Une équipe du Niger avec de l'expérience, solidaire, agressif, il y a du gabarit, mais aussi, ses joueurs sont bons sur le jeu aérien ", a fait savoir Bougherra.

" On s'attend à un match intense face au Niger "

" Bougy s'attend à un match intense, demain face au Niger, surtout que cette équipe a montré de belles choses aux tours précédents et n'a pas volé sa qualification pour le dernier carré " On s'attend à un match difficile. Les nigériens nous connaissent et on les connaît aussi. Ils n'ont pas de pression, la confiance, ils nous connaissent. Ils n'ont pas encaissé mais on essayera de marquer. Les Nigériens sont forts en défense et ont de l'expérience en attaque surtout dans le jeu aérien. Nous avons travaillé en ce sens. Ça va se jouer beaucoup plus sur le plan mental. On jouera à domicile devant notre public, c'est ça mon discours. On fera tout pour se surpasser. On est ambitieux, on est des compétiteurs, on fera tout pour passer en finale ", explique Bougherra.

"A Oran, on va jouer chez nous aussi "

L'équipe d'Algérie a joué jusque- là toutes ses rencontres au stade Nelson Mandela de Baraki. Demain, la demi- finale est prévue au stade Miloud- Hadefi d'Oran. Pour Bougherra, cela ne posera nullement problème " On se sent chez nous dans tous les stades, on a déjà joué des matchs amicaux ici à Oran. En tous cas, nous sommes focalisés sur la demi-finale et après insha'Allah on se concentre sur la finale ".

" On va tout faire pour ne pas encaisser de buts "

Ayant réussi à ne pas encaisser de buts pour l'instant, à l'image aussi de l'équipe du Niger, l'entraîneur algérien estime que " On va tout faire pour ne pas encaisser de buts. Le Niger n'a pas encaissé de buts. On fera tout pour rester sur cette série et ne pas encaisser de buts, mais d'en marquer derrière pour augmenter nos chances de passer en finale ".

" Pour Kendouci et Aribi, on est content qu'ils soient toujours avec nous "

La CAF a autorisé Ahmed Kendouci et Karim Aribi de terminer la compétition en dépit du fait qu'ils ne sont plus considérés comme joueurs locaux, surtout que le premier cité à signé à Al-Ahly d'Egypte et le second à Al- Qadissiya. Bougherra est soulagé de cette décision " C'est très bien que la CAF a décidé. Un joueur qui débute en tant que local, c'est normal qu'il continue. Ça donne de la valeur à ce que le joueur soit là (ndlr : Kendouci). C'est le but du CHAN à ce que le joueur s'affirme et arrive à s'expatrier. Pareil pour Aribi. En tous cas, ces deux- là sont contents, nous en sommes aussi ".