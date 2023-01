Sénégal: Thierno Madani Tall - "L'effort de garantir la paix incombe à tous, religieux, politiques, médias... "

Dans son discours lors de la cérémonie de clôture de la 41e édition de la Ziarra de la famille Omarienne, Thierno Madani Tall a lancé, dimanche à Dakar, un discours fort de paix et de cohésion sociale et lancé un message à l'endroit de tous les Sénégalais.

Pour le président de la Ligue des Oulémas, " l'effort d'entretenir et de garantir la pérennité de cette paix et cette concorde est une responsabilité, qui, dans la mesure du possible, incombe à tous et à tous les niveaux : religieux, social, politique et médiatique ". Thierno Madani Tall a, à cet effet, donné l'exemple des ancêtres, hommes de valeurs comme Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall.

" Ils étaient de véritables chantres de la vérité qui ne craignaient, dans le sentier de Dieu, le blâme de quiconque ou la menace d'aucun souverain. Leur action était guidée par la lanterne de la victoire de l'islam et du service rendu à la sunna prophétique. Ils ne manquaient jamais de rappeler aux autorités et aux dirigeants politiques, en particulier, de remplir leur devoir envers les citoyens, de ne pas attiser la discorde, et d'éviter tout ce qui pourrait engendrer des conséquences indésirables ", a ajouté le guide religieux.

Mais Thierno Madani Tall a aussi, subtilement, exhorté les politiques à plus de responsabilité quant aux risques liés à la découverte des ressources pétrolières et gazières. Et il a formulé des prières dans ce sens : " Que les premières gouttes de pétrole et de gaz qui verront le jour au cours de cette année soient accompagnées par la bénédiction d'Allah (SWT) pour le développement et la prospérité socio-économique de notre chère nation. "