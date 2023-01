Afrique: CHAN2022 - Algérie - Mahious " C'est un match difficile, mais on fera tout pour l'emporter "

Le buteur de l'équipe nationale, Aymen Mahious a estimé que le match de demain face au Niger pour le compte de la demi- finale du CHAN2022 ne va pas être une partie de plaisir.

" C'est un match difficile, on fera tout pour le remporter. Ils ont une bonne défense même nous, on a pas peur d'eux on garde le même état d'esprit pour atteindre la finale ", a expliqué Mahious en conférence de presse d'avant- match.

L'attaquant usmiste est revenu sur sa forme lors de ce tournoi africain, lui qui a inscrit trois buts en quatre rencontres " Je vais faire en sorte de rester sur la lancée, pour inscrire beaucoup de buts. C'est vrai que je suis en forme, inshallah je resterai avec ce niveau- là même en club. En fait, tout joueur ambitieux veut jouer à l'étranger. Il me reste six mois avec l'USM d'Alger, je dois l'honorer et terminer avec cette forme pour espérer décrocher un contrat pro ".

" On n'a pas de problème d'efficacité "

En dépit du fait que la sélection algérienne a inscrit uniquement quatre buts en quatre rencontres durant ce championnat d'Afrique, Mahious estime que " On n'a pas de problème d'efficacité car on marque à chaque match, le plus important c'est qu'on avance dans cette compétition. Même avec 1-0, on avance ", explique l'attaquant de l'USMA.

" On connait aussi le stade de Miloud- Hadefi "

Mahious pense que lui et ses coéquipiers ont des repères aussi dans le stade d'Oran auquel ils vont jouer sur sa pelouse pour la première fois durant le CHAN " Certes, on a pris l'habitude de jouer au stade Nelson Mandela, on a pris nos repères aussi, toutefois, le stade d'Oran, aussi on le connait c'est un beau stade on a joué ici sans public durant les matchs de préparations, j'espère que le public soit au rendez-vous pour nous soutenir ".