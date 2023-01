Afrique: CHAN 2022 - Niger - Doula (entraîneur) : " Celui qui sera le plus concentrés passera en finale "

Le sélectionneur du Niger, Harouna Doula a animé aujourd'hui une conférence de presse d'avant- match, la veille de la demi- finale contre l'Algérie.

Le coach de l'équipe du " Mena ", Arouna Doula demeure confiant quant au match de demain face à l'Algérie pour le compte des demi-finales du CHAN 2022. Un match qui aura lieu au stade Miloud- Hadefi d'Oran " l'équipe algérienne est très joueuse, contrairement à ce que j'entends elle se crée des occasions. Elle a un peu de mal dans le jeu mais c'est une belle équipe. De notre côté, on doit continuer à jouer comme on l'a fait jusque-là en améliorant les petites choses qui ne vont pas. Je pense que les deux équipes se connaissent, on les a affrontés à deux reprises, certes on les a perdus les deux, mais, plusieurs paramètres ont changé, depuis. Je pense que cette fois- ci, nous sommes prêts pour affronter l'Algérie ", dira le coach Nigérien et d'ajouter " Je pense que celui qui sera le plus concentré l'emportera. Le Niger monte en puissance, j'espère que demain, on fera un grand match aussi ".

"La pression sera du côté algérien "

Le coach du Nigeria pense que la pression du public algérien qui sera en nombre demain au stade Miloud- Hadefi d'Oran, ne devrait pas gêner son équipe, qui jouera sans pression contrairement à l'Algérie " On connaît le public maghrébin. J'ai joué contre l'USMA avec un club dans leur mythique petit stade en bord de mer ou ça fait beaucoup de bruit. On espère qu'une partie du public sera avec nous quand même, comme ce fut le cas, auparavant ici à Oran ", explique Doula.

" Cavalli est avec nous "

Doula a révélé que le sélectionneur du Niger (A) est présent avec son équipe à Oran et ce depuis le début de la compétition continentale " Effectivement, Jean Michel Cavalli est avec nous. C'est un soutien moral pour les joueurs. Il connaît l'Algérie, il a aussi ses relais, il nous donne un coup de main pour tenter d'atteindre la finale et pourquoi- pas remporter le CHAN. C'est une collaboration, on discute beaucoup entre nous, il est là pour faire son boulot ".