Liberia: Ansu Keita nouveau sélectionneur, " Je ne décevrai jamais mon pays "

Présenté la semaine dernière comme nouveau sélectionneur du Libéria, Ansu Keita demande au peuple de George Weah de la patience. Il fait la promesse de jamais décevoir les son pays.

Le Libéria cherche à se qualifier pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Leur dernière apparition remonte à 2002 au Mali. C'était d'ailleurs leur deuxième fois, où les Lones Stars n'ont pas dépassé les phases de groupes du tournoi, après celle de 1996 en Afrique du Sud.

Keita est le nouveau patron du foot et a été dévoilé par l'Association libérienne de football (LFA) à Monrovia. " Je ne suis pas Dieu [pour accomplir des miracles] mais je ferai de mon mieux. Les gens qui doutent de moi, je les aime. ", a promis l'homme.

" Les gens qui m'ont critiqué, ce sont les meilleurs. Ils me font travailler dur. Ils me gardent les pieds en feu pour que je puisse travailler. Je ferai de mon mieux et je ne décevrai jamais mon pays. ", a-t-il déclaré, après avoir signé un contrat de deux ans.

Selon BBC Sport Afrique, Keita est " titulaire d'une licence Uefa B. apporte plus de 15 ans d'expérience en tant que directeur technique et entraîneur. Il a remplacé l'ancien international Thomas Kojo, mais sa mission est similaire : amener les Lone Stars à leur premier grand tournoi international en plus de 20 ans. "

" Keita construira une solide équipe à domicile qui se qualifiera pour le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) en 2024 et qualifiera également le Libéria pour les Coupes d'Afrique des Nations 2023 et 2025. J'appelle tous les Libériens à se donner la main et à soutenir Keita. ", a déclaré le président de la LFA Mustapha Raji.

Keita a pour mission de qualifier le Libéria pour la CAN 2023 prévue l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Les Lone Stars sont 3es dans un Groupe K composé de l'Afrique du Sud et du Maroc. Avec deux places réservées à chaque groupe, ils ont probablement plus de chances cette année de se qualifier.