Burkina Faso: Nouveau siège de la Cour d'appel de Ouagadougou - Les travaux d'un bâtiment R+5 lancés

Le ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, Bibata Nébié/ Ouédraogo, a posé la première pierre pour la construction du nouveau siège de la Cour d'appel de Ouagadougou, le lundi 30 janvier 2023, dans la capitale.

Le ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions entend améliorer considérablement les conditions de travail de son personnel, à l'effet de faciliter l'accès de la Justice aux justiciables. Pour ce faire, la ministre en charge de la justice, BibataNébié/Ouédraogo, a posé la première pierre de la construction du nouveau siège de la Cour d'appel de Ouagadougou, le lundi 30 janvier 2023, à Ouagadougou. Selon le chef de mission du bureau de suivi-évaluation MEMO SARL, chargé du contrôle de travaux, Thorba Laya Firmin Idani, c'est un édifice de type R+5, qui, à terme, sera érigé sur une superficie de 6 000 mètres carrés avec plus de 130 bureaux destinés aux magistrats, aux greffiers et aux autres personnels de la Cour d'appel de Ouagadougou et 6 salles d'audience de 150 places chacune. M. Idani a aussi relevé que l'ouvrage va disposer de 6 salles de délibération, de 48 locaux techniques, d'une bibliothèque, de deux magasins pour les scellés et archivages, des salles pour les détenus et témoins, des postes de sécurité et d'autres commodités et sujétions modernes.

Pour la ministre Nébié, la pose de la première pierre constitue un acte important pour le monde judiciaire, surtout les animateurs de la Cour d'appel qui, depuis un bon bout de temps, travaillent dans des conditions peu acceptables. A entendre les autorités judiciaires, la Cour d'appel était logée au palais de Justice jusqu'en 2007 avant d'être transférée à son siège au quartier Ouaga 2000. Depuis lors, les occupants et les justiciables ont souffert de l'inadaptation, des défaillances du bâtiment et des difficultés liées à l'assainissement des lieux. A travers ce nouveau projet, financé à plus de 6 milliards 865 millions F CFA sur le budget de l'Etat, a expliqué la ministre, il s'agit de changer la donne et créer de l'espoir pour les bénéficiaires. " Si le projet est conduit à bon port, ils verront les conditions de travail nettement améliorer par rapport à la situation actuelle ", a-t-elle rassuré. A ce propos, BibataNébié/Ouédraogo dit avoir instruit les entrepreneurs en charge des travaux pour la réalisation d'un ouvrage de qualité et ce, dans le délai de 13 mois imparti. " C'est un chantier qui est installé depuis le 14 décembre 2022. J'ai insisté auprès du contrôle au regard de l'évolution de la situation actuelle pour me rassurer que nous sommes sur la bonne voie. Le contrôle et les entrepreneurs en charge de la construction de l'ouvrage m'ont réconfortée que nous sommes sur la bonne trajectoire " a-t-elle confié.