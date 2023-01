Cote d'Ivoire: Municipales et régionales dans le Cavally - Des musulmans de kaadé prient pour des élections apaisées

Des musulmans de la sous-préfecture de Kaadé ont fait des prières pour des municipales et régionales apaisées dans le Cavally .

À l'initiative de la mutuelle de développement de la sous préfecture de Kaadé, les musulmans ont prié pour le renforcement de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale entre les communautés vivant dans cette sous-préfecture et aussi pour des élections apaisées dans le Cavally le vendredi 27 janvier 2023 à la grande mosquée de Kaadé.

Tio Louis Serge, Secrétaire Départemental RHDP de Guiglo Nizahon, par ailleurs, DRH au ministère de la Fonction publique et Directeur de cabinet politique du ministre Anne Désirée Ouloto, parrain de cette cérémonie s'est fait représenter par Ouattara Doh, inspecteur pédagogique du département de Guiglo.

" Je suis là ce jour pour porter le message de la ministre Anne Désirée Ouloto et du DRH Tio Serge qui ne cessent de ménager aucun effort pour que la paix règne entre les filles et fils de la région. Pour aller loin dans la paix et pour une vraie réconciliation nationale , nous devons nous référer à des pratiques religieuses. La parole de l'islam est très importante et nous devons suivre et croire en cette parole. Alors à travers les passages du sourate dans le Coran, je demande aux uns et aux autres de cultiver le pardon et le respect de l'autrui. Nous devons aussi prier pour les élections municipales et régionales apaisées dans la région du Cavally pour les échéances électorales d'octobre 2023.", a dit Ouattara Doh, inspecteur pédagogique, chef de délégation. Qui a remis 8 corans à tous les Imams venus de tous les coins de la sous-préfecture de Kaadé.

L' Imam officiant , Diaby Mamadou de la grande mosquée de Guiglo, président du Cosim régional et l'ensemble des croyants ont prié pour le renforcement de la paix et de la cohésion sociale, gage de tout développement . Ils ont aussi fait des bénédictions et des prières pour la ministre Anne Désirée Ouloto et son Dircab politique Tio Serge.