Madagascar: ACM - 7 nouveaux inspecteurs ont prêté serment

L'Aviation Civile de Madagascar (ACM) étoffe son réseau de techniciens. Sept nouveaux inspecteurs ont prêté serment le 23 janvier dernier au palais de justice à Anosy.

Ces nouveaux inspecteurs ont, entre autres, les attributions de maintenir un niveau élevé de sécurité et de sûreté de l'aviation civile à travers les contrôles et conseils qui s'articulent autour des activités de l'industrie aérienne, notamment l'audit, le contrôle, l'inspection des compagnies aériennes, des centres de formation et de maintenance. Ils procèdent également au contrôle en vol et au sol du personnel aéronautique, des instructeurs et des examinateurs ; la certification ; etc. Ces inspecteurs seront suivis dans leurs activités et recevront des mises à jour permanentes de leurs connaissances, afin que l'industrie qu'ils surveillent bénéficie des compétences compatibles avec les exigences des instances internationales du transport aérien.

Ces nouveaux inspecteurs assermentés viendront renforcer l'équipe de 36 déjà opérationnels. Une bonne option, en tout cas, pour le secteur aérien malgache surtout dans la perspective actuelle de relance du tourisme et de l'économie, après la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Cette relance repose, en particulier, sur la capacité de l'industrie du transport aérien à accompagner le secteur touristique, à offrir des sièges en nombre suffisant, dans des avions sûrs et ponctuels. En effet, la hausse du nombre de vols entraînera une augmentation des charges de contrôle et de surveillance. " Il est crucial de disposer d'inspecteurs qualifiés, en nombre suffisant pour répondre entièrement aux besoins accrus en activités de surveillance de la sécurité et de la sûreté opérationnelles ", indique l'ACM dans un communiqué.

Notons que tout candidat au titre d'Inspecteur de l'Aviation Civile de Madagascar doit remplir les conditions suivantes : être de nationalité Malagasy ; avoir un diplôme de formation aéronautique dans le domaine sollicité ; avoir une expérience pratique de 5 ans au moins dans son domaine de compétence ; les années d'expériences à remplir pour atteindre les 5 années requises peuvent être acquises en passant par une période d'immersion pour un candidat admis n'ayant pas d'expériences en transport aérien ou en aviation civile.