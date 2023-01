Sahara Occidental: Union Africaine - Un lobby veut l'exclusion de la République arabe sahraouie démocratique

La République arabe sahraouie démocratique (Rasd) est le 55e Etat membre de l'Union Africaine. Mais sa présence dans l'organisation panafricaine est de plus en plus contestée. La Rasd, imposée à la seule OUA/UA, n'est pas une entité étatique puisqu'elle ne possède aucun des attributs qualifiants d'un " État".

" Elle est installée en territoire algérien, et est soumise à une souveraineté supérieure, celle de l'Algérie. Elle est une entité non-étatique ne disposant pas de responsabilité juridique internationale " ont soutenu dans un communiqué les signataires de l' " Appel de Tanger " qui se sont réunis samedi dernier à Marrakech. Initié par des personnalités africaines de tout horizon, dont plusieurs ont déjà fait carrière en tant que Premier ministre et ministres dans beaucoup de pays africains, l' " Appel de Tanger " estime que " l'admission de la Rasd à l'OUA est un coup de force juridique en flagrante violation de sa Charte. Et que cette admission s'est faite dans un contexte particulier, au moment où le Continent était en prise à différents courants idéologiques aujourd'hui obsolètes ".

Ces personnalités veulent ainsi l'exclusion de la République arabe sahraouie démocratique au sein de l'Union Africaine et voulaient se faire entendre, samedi dernier, à Marrakech. Un ancien ministre malgache des Affaires étrangères figure dans les rangs des signataires de cet appel dont la première résolution a été signée en novembre 2022 à Tanger. Toujours à l'issue de la réunion de samedi, ces derniers ont décidé d'intensifier leur lobby et " réitéré leur engagement, plein et entier, à œuvrer de concert et en coordination en faveur de l'exclusion de cette entité non-étatique pseudo-" rasd " de l'Union Africaine ". Un " Livre Blanc " intitulé " L'Union Africaine et la Question du Sahara - Livrable final d'une réflexion intellectuelle panafricaine profonde et inclusive ", a été adopté lors de la réunion de ce samedi. Selon le communiqué, ce " Livre Blanc ", développe un argumentaire factuel et historique irréfutable, c'est un document juridique et politique de référence qui matérialise une vision d'une Afrique unie et d'un panafricanisme renouvelé, loin des idéologies d'un autre temps.