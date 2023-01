Madagascar: Présidentielle 2023 - Étienne Blanc interpelle sur la situation politique à Madagascar

Après Bruno Fusch, député français dans la 6e circonscription du Haut-Rhin, Étienne Blanc, sénateur français a également attiré l'attention de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sur la situation politique à Madagascar, ce jeudi.

En effet, " après la condamnation de plusieurs Français pour de présumées tentatives de coup d'État, les inquiétudes sont grandissantes sur la stabilité politique du pays ", a-t-il fait entendre avant de faire noter qu'" en 2023, auront lieu des élections présidentielles et des élections locales sur l'île et la communauté internationale est inquiète sur la bonne tenue de ces élections. La multiplication des arrestations, les campagnes de désinformation altèrent les libertés publiques et individuelles ".

Stabilité

Force est de constater que les élus français veulent faire pression pour que des élections libres, transparentes et dont les résultats seront acceptés par tous seront organisées dans l'île afin d'éviter une crise politique. D'autres conditions devraient être également réunies pour que ces élections se tiennent dans la stabilité. " La révision consensuelle des listes électorales, le pluralisme des candidatures et l'inclusivité du processus électoral sont des étapes essentielles dans le processus démocratique du pays : ils ne doivent donc pas être entachés de soupçons ", continue l'élu français. Et de poursuivre que " la garantie d'élections libres, répondant aux normes de transparence les plus élevées, se doit ainsi d'être exemplaire afin d'assurer un avenir politique stable pour tous les citoyens malgaches ".

Démocratie

L'élu français aégalement affiché son attachement à la démocratie et à la paix. " Au regard de ces liens mais aussi au regard des valeurs qui sont défendues par notre pays et sa diplomatie dans les relations internationales, la France a un rôle à jouer dans la sauvegarde du processus démocratique et dans le maintien de la paix à Madagascar ", a-t-il fait savoir. Avec ces deux élus français, force est de constater que leur gouvernement va certainement prendre des décisions très prochainement, malgré la dernière sortie médiatique de l'ambassadeur de France à Madagascar qui a souligné que la France ne fera pas d'ingérence dans les affaires politiques malgaches.